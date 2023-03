Luego de semanas de mucho drama, muertes y apocalipsis, este domingo terminó la primera temporada de The Last of Us, serie basada en el popular videojuego del mismo nombre.

La serie dejó a su paso emotivos momentos, ocurriendo uno de ellos en el penúltimo capítulo, específicamente cuando Joel llama a Ellie “baby girl” (niña pequeña o bebita). Si bien es solo una frase, en la historia significa mucho.

¿Por qué es importante que Joel llame a Ellie “baby girl”?

A lo largo de los distintos episodios, los espectadores y espectadoras pudieron ver cómo la relación entre Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) se volvía cada vez más profunda.

Aquí es cuando la palabra “baby girl” cobra sentido, ya que era el término cariñoso con el que Joel llamaba a su hija Sarah. De hecho, de esta forma la llamó justo antes de que muriera a manos del ejército durante el brote inicial de cordyceps.

Joel diciéndole a Ellie "baby girl", como solía decirte a Sarah, disculpen me voy llorar. #TheLastOfUs pic.twitter.com/DpMm7KFdbu — ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) March 6, 2023

Troy Baker, quien da vida a Joel en los videojuegos e interpretó a James en el penúltimo episodio, señaló que “baby girl es algo muy importante en la historia, y todo fue una especie de accidente. Cuando estábamos filmando el juego, Joel en un momento carga a Sarah para llevarla a la cama, la acuesta y le dice: ‘Buenas noches, baby girl'”.

Baker sostuvo que esto llamó la atención de Neil Druckmann, uno de directores de la serie y creador de la franquicia. “Neil dice: ‘¿Qué acabas de decir?’, y yo estaba como, ‘¿Buenas noches?’. Él dice, ‘no, no ¿Cómo la llamaste? Eso, así es como Joel va a llamar a Ellie‘”.

Las reacciones del público a la frase

Neil Druckmann sobre una de las escenas más conmovedoras de la serie: "En cierto modo, Joel salva a Ellie pero más emocionalmente". "Todo lo que él puede decir es lo que no ha dicho en 20 años: 'baby girl', que es como llamaba a su hija" 💔🥺 #TheLastOfUspic.twitter.com/ukQFXbt1LM — Carla ❁ (@shannonlada) March 7, 2023

El momento más importante en la relación de Joel y Ellie en #TheLastOfUs el decirle "baby girl" de la misma manera que lo hacia con Sara, por fin podemos ver que la acepta como a su propia hija, no estamos listos para el final 😭😭 pic.twitter.com/u2EcPzai4i — Alaric Gutiérrez (@alaricgutierrez) March 6, 2023

El octavo capítulo de THE LAST OF US se centra completamente en el vínculo entre Joel y Ellie. Aún distanciados, la motivación de cada uno es cuidar del otro y un desgarrador abrazo así lo demuestra. "It’s ok baby girl, I got you".

Devastador. 😭💔 #TheLastOfUs pic.twitter.com/mLBVjHzFJh — Carla ❁ (@shannonlada) March 6, 2023

joel diciéndole “baby girl” a ellie después de 20 años que no lo decía ya que la última vez que lo dijo fue a su hija#TheLastOfUs pic.twitter.com/o2JMEGxLMb — kare⁷ tlou era (@jiminsftx) March 6, 2023