Cynthia Erivo y yo “somos insufribles”: Ariana Grande bromea con Paul Mescal sobre sus entrevistas virales de “Wicked”

En una nueva edición de "Actors on Actors" de Variety, la estrella habló con el protagonista de "Gladiador 2" sobre su experiencia en la cinta, y destacó su profunda conexión con Cynthia Erivo, a quien describió como “un regalo absolutamente brillante de ser humano”.

Ariana Grande no tuvo tapujos a la hora de catalogar sus propias apariciones de prensa junto a Cynthia Erivo, su coprotagonista en Wicked, como “insufribles”.

La cantante y actriz de 31 años fue parte de una nueva edición de Actors on Actors, el clásico segmento de Variety en el que las estrellas se entrevistan las unas a las otras.

Su turno llegó junto a Paul Mescal, en el marco de los estrenos simultáneos de Gladiador 2 y la versión cinematográfica del clásico de Broadway, un fenómeno ya catalogado como Glicked —como también ocurrió en 2023 con Barbie y Oppenheimer, filmes cuyos títulos fusionados dieron paso a Barbenheimer—.

Durante casi una hora, ambos protagonistas de dos de las cintas más exitosas de 2024 hablaron sobre sus diversos procesos creativos y preparaciones para sus respectivos roles como Glinda y Lucius.

Al ser consultada por su par irlandés respecto a su incorporación al elenco de Wicked, la intérprete de we can’t be friends (wait for your love) confesó que “persiguió” a su director, Marc Platt, para tener la posibilidad de audicionar, pues ser parte del casting era un sueño que tenía desde niña.

También bromeó sobre su amistad con Cynthia Erivo, quien interpreta a Elphaba, luego de que Mescal le comentase que parecía que estaban “enamoradas la una de la otra” en sus entrevistas para promocionar la película, caracterizadas por un constante contacto físico y emoción que ya ha sido foco de bromas virales en Internet.

“(Somos) insufribles, sí”, le respondió ella entre risas, y añadió: “Somos pésimas. Malas. Es súper molesto”.

Grande describió a Erivo como “un regalo absolutamente brillante de ser humano”, y añadió que, en sus actuaciones conjuntas, intentaron “dejar la presión fuera de escena tanto como fue posible”.

Lee también: Globos de Oro 2025: Lista completa de nominados por categoría

También recordó las últimas grabaciones: “Me quedé durante tres horas y media el último día, y lloré un montón. Cantamos Popular, Defying Gravity, (y) For Good (canciones de la película), y se me quedaron las pestañas en el espejo, porque dejé todo en el camerino”.

Wicked, cuyo casting también está conformado Jonathan Bailey, Peter Dinklage, Ethan Slater, Michelle Yeoh, Marissa Bode y Jeff Goldblum, logró cuatro nominaciones a los Globos de Oro 2025; entre las que se incluyó a Grande y Erivo como Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actriz, respectivamente.