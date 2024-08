“Maria” de Pablo Larraín recibió estruendosa ovación en Festival de Cine de Venecia: Angelina Jolie se emocionó hasta las lágrimas

La película, que se desarrolla en el París de los años setenta, narra la trágica y tumultuosa vida de la soprano Maria Callas. Y tras su estreno en la ciudad italiana, ya ha comenzado a cosechar mociones en torno a los Oscar.

(CNN) — Angelina Jolie vivió el jueves una emotiva experiencia en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

La ganadora de Premios Oscar asistió al estreno de su próxima película Maria en el Festival Internacional de Cine de Venecia, y fue recibida con un aplauso tan estruendoso tras la proyección, que lució visiblemente emocionada.

Jolie fue escoltada bajando las escaleras en medio de la ovación; que, según reportes, se extendió por más de 10 minutos. Y en un video publicado por Variety que retrata el momento, se le ve secándose lágrimas del rostro.

El director de la película, Pablo Larraín, junto con los miembros del reparto de Maria, Alba Rohrwacher y Pierfrancesco Favino, también estuvieron en la presentación del jueves.

María, en tanto, es una película biográfica protagonizada por Jolie en el papel de Maria Callas, una de las más grandes cantantes de ópera del mundo.

El miércoles, Netflix anunció que María se emitirá en la plataforma de streaming a futuro.

Larraín ya dirigió en 2016 Jackie, con Natalie Portman en el papel de Jacqueline Kennedy Onassis, y en 2021 Spencer, con Kristen Stewart en el papel de la princesa Diana. Ambas actrices fueron nominadas a los Oscar por sus interpretaciones.

En una rueda de prensa celebrada en torno a la producción el jueves, Jolie dijo que pudo identificarse con Callas de formas sorprendentes.

Entre ellas, dijo, en que tenía “una parte extremadamente sensible, y no había espacio en el mundo para ser tan sensible y tan abierta emocionalmente como lo era ella”.

“Comparto su vulnerabilidad, más que nada”, dijo la estrella de Hollywood.