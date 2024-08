Estas son las grandes estrellas de la música que no quieren vincular sus canciones a la campaña electoral de Trump

En el marco de las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, el expresidente y actual candidato republicano enfrenta la resistencia de grandes artistas ante el uso de sus canciones. Y entre ellos, desde Céline Dion hasta Foo Fighters.

Se avecinan las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos y los dos principales contendores en la carrera, Kamala Harris y Donald Trump, están maximizando los recursos disponibles para posicionarse a sí mismos como la mejor alternativa para los norteamericanos.

En lo que respecta al área cultural, una de las más importantes aristas es el catálogo musical disponible para que los candidatos escojan las canciones que representarán sus campañas.

Sin embargo, el fenómeno de artistas manifestándose en contra del uso político de sus títulos pone en evidencia cómo el arte, gracias a su capacidad para transmitir mensajes poderosos, también puede verse distorsionada. Especialmente, en contextos de polarización.

La periodista Viviana Encina, conductora de CNN Magazine, hizo un análisis al respecto durante una nueva edición de CNN Chile Radio este viernes.

¿Qué pasa entre los cantantes y Donald Trump?

El expresidente Trump enfrenta la oposición de varios artistas que han solicitado que sus canciones no sean utilizadas en sus eventos de campaña.

Esto, sin embargo, no es algo nuevo en su trayectoria política: en 2020, Neil Young llegó a interponer una demanda en su contra por la reproducción de los sencillos Rockin’ in the Free World y Devil’s Walk en sus encuentros.

Este año, una de las intérpretes cuya negativa más ha resonado en los medios es Céline Dion, quien no estuvo de acuerdo con que My Heart Will Go On fuese parte de un mitin del republicano. El propio equipo de la cantante canadiense emitió una declaración oficial condenando el uso no autorizado.

Lee también: Céline Dion no quiere que canción de “Titanic” sea usada por Donald Trump en su campaña electoral

Los herederos de Sinéad O’Connor también se opusieron al uso de Nothing Compares 2 U para la campaña actual del exmandatario.

Fue en ese mismo contexto que llegaron a afirmar que la artista, quien falleció en julio del año pasado, se hubiese sentido “disgustada, herida y lastimada” con dicha asociación.

Foo Fighters está entre los nombres más recientes en sumarse a dicha lista, haciendo público su rechazo al uso de My Hero.

La banda liderada por Dave Grohl aseguró públicamente jamás haber cedido su permiso a que la canción fuese puesta en uno de los mitines de Trump, aseguraron que los derechos de autor recaudados se donarían a la campaña de Kamala Harris.

Lee también: Foo Fighters niega haber dado permiso a campaña de Donald Trump para usar su canción “My Hero” en mitín

Este fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos. En Argentina, la banda de rock La Renga protestó contra el uso de su hit El León por parte del presidente Javier Milei. Y en esa misma línea, la banda expresó su deseo de que su música no se asocie con ninguna campaña política.