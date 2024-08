Foo Fighters niega haber dado permiso a campaña de Donald Trump para usar su canción “My Hero” en mitín

"No se pidió permiso a Foo Fighters, y de haberlo hecho, no lo habrían concedido", decía el comunicado del representante. También añadió que, cualquier (ganancia) de derecho de autor que la banda recibiera "como resultado de este uso, se donará a la campaña de Kamala Harris y Tim Walz".

(CNN) — La banda de rock Foo Fighters no le dio permiso a la campaña de Donald Trump para tocar una de sus canciones en un reciente mitin de campaña, dijo un representante de la banda, y planean donar cualquier regalía por el uso no autorizado a la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris.

El viernes 23 de agosto, la canción My Hero, de Foo Fighters, sonó en un mitin de campaña de Trump en Arizona, según un vídeo grabado en el acto y compartido en las redes sociales.

Un portavoz de la banda, sin embargo, dijo en una declaración a CNN el domingo que el grupo no dio luz verde a la campaña de Trump para utilizar su exitoso himno rockero de 1997.

“No se pidió permiso a Foo Fighters, y de haberlo hecho, no lo habrían concedido”, decía el comunicado del representante, añadiendo que cualquier derecho de autor que la banda recibiera “como resultado de este uso, será donado a la campaña de Harris/Walz”.

El compañero de fórmula de Harris es el gobernador Tim Walz.

No es la primera vez que un artista discográfico cuestiona el uso de su música en un mitin del candidato presidencial republicano.

A principios de este mes, Celine Dion también emitió un comunicado criticando el uso “no autorizado” por parte de Trump de su balada My Heart Will Go On, parte del soundtrack de la película Titanic (1997), en un mitin en Montana.

“De ninguna manera está autorizado este uso, y Celine Dion no respalda este uso ni ningún otro similar”, decía entonces un comunicado publicado en sus redes sociales.

El comunicado añadía un guiño jocoso a la elección musical de la campaña: “Y en serio, ¿ESA canción?”.

El domingo, la campaña de Harris dijo que había recaudado 540 millones de dólares desde que lanzó su candidatura presidencial en poco más de un mes.

Esta semana, Harris y Walz iniciarán una gira en autobús por Georgia, un estado clave en la contienda.