Los elogios profesionales de Angelina Jolie al chileno Pablo Larraín: “Cuando trabajas con él, no puedes hacer nada a medias”

Angelina Jolie habló sobre su experiencia en el rodaje de Maria, la película de Pablo Larraín que narrará la vida y obra de la mítica cantante de ópera Maria Callas (1923-1977). Y en aquel mismo contexto, llenó de halagos la ética profesional del chileno.

Las declaraciones de la actriz tuvieron lugar este jueves, durante una rueda de prensa organizada poco después de la primera proyección del filme en el Festival de Cine de Venecia.

Allí, ahondó en cómo fue su preparación previa a las grabaciones y cuán desafiantes le resultaron las mismas.

“Todos aquí saben que me puse terriblemente nerviosa“, admitió la estrella de Hollywood, en directa alusión al resto del elenco y el equipo de producción de la biopic de la soprano greco-estadounidense.

“Pasé casi siete meses ensayando. Porque, cuando trabajas con Pablo, no puedes hacer nada a medias. Te exige de la forma más maravillosa que te tomes el trabajo en serio, y aprendas y ensayes“, continuó.

Y pese a que hubo escenas en las que llegó a lucir su voz delante de 500 extras, recordó el “miedo” que sintió cuando le tocó cantar en el set por primera vez, porque nunca antes lo había hecho. Llegó a confesar que ni siquiera había participado en karaokes con amigos antes del papel.

“Estaban mis hijos ahí. Tuvieron que cerrar la puerta para asegurarse de que no entrara ninguna otra persona. Yo tiritaba. Pablo me hizo empezar (a cantar) en una habitación pequeña y terminar en el Teatro alla Scala”.

El estreno de María, en tanto, contemplará la tercera película biográfica dirigida por Pablo Larraín en retratar figuras femeninas de amplio reconocimiento internacional.

Le anteceden Jackie (2019), basada en cómo la exprimera primera dama de Estados Unidos enfrentó el asesinato de su esposo, y Spencer (2021), que abordó la tempestad emocional que sufrió la princesa de Gales en el punto más conflictivo de su matrimonio.

Ambas cintas fueron aclamadas por la crítica y permitieron a sus respectivas protagonistas, Natalie Portman y Kristen Stewart, lograr la anhelada nominación a Mejor Actriz en los Premios de la Academia.

Con tales expectativas antecediéndola, Jolie no tuvo tapujos a la hora de responder a los periodistas respecto a si esperaba que su trabajo en Maria le situara entre los nombres postulados a los Oscar.

“Para mí, la vara que me va a permitir saber si lo hice lo suficientemente bien son los fans de Maria Callas y los amantes de la ópera. Y mi miedo es el defraudarlos. Por supuesto que, si en todas las demás cosas y en mi propia industria hay una respuesta al trabajo que hice, voy a estar muy agradecida”, reflexionó.

“Pero, de corazón, es para no decepcionar a la gente que la ama y para la que ella (Maria Callas) significa mucho, así como su legado, que me tomé en serio el interpretarla. No quería perjudicar a esta mujer“, agregó.

El primer avance de Maria, protagonizada por Angelina Jolie y dirigida por Pablo Larraín, fue emitido durante el Festival de Cine de Venecia.

En 2022, cuando se anunció la producción, el propio Larraín dijo que llevaría a la pantalla grande la vida de la artista con sus luces y sombras, pintando su carrera como un recorrido “tumultuoso, bello y trágico” desde sus comienzos hasta sus últimos días en Francia.

“Una vez que concluí la etapa de la música, dejé atrás a la Maria que todos creemos conocer, y me senté con sus lentes puesto, y su pelo griego, y su bata, y pensé en quién era ella cuando estaba sola en su cocina. Eso permitió que reluciera su lado humano, y también su soledad… La cual considero bastante triste. Me gustaría que ella estuviera aquí hoy para ver este homenaje a su vida”, sumó la actriz.

“No sé si murió sabiendo que la apreciaban y que lo hizo lo mejor que pudo. Creo que murió con mucha soledad y dolor”.

Callas, en tanto, falleció a los 53 años en París, producto de un ataque al corazón y tras haber pasado un largo periodo profesional caída en desgracia.