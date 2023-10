(EFE) – Angelina Jolie será la soprano Maria Callas en la próxima película del director chileno Pablo Larraín y hoy se mostraron los primeros fotogramas de la producción, de tono íntimo y renunciando al uso de nuevas pieles en su vestuario.

Una de las productoras de Maria, la italiana The Apartment, difundió dos imágenes de la película: en una se puede ver a Jolie entre cortinas, mirando a cámara tras unas grandes gafas y envuelta en un jersey de lana blanca.

En la otra aparece reencarnada en La Divina, engalanada con pieles y maquillada, detrás de un ventanal en el que se refleja alguna de las grandes óperas en las que triunfó a lo largo de su carrera lírica.

Maria será el nuevo “biopic” de Pablo Larraín desde Spencer (2021), sobre la princesa Diana de Gales, y previsiblemente llegará detrás de El Conde, la sátira de un Augusto Pinochet vampírico con la que ganó el Mejor Guion en la 80ª Mostra del Cine de Venecia.

“Me siento increíblemente emocionado por empezar la producción de Maria, que espero que lleve la notable vida y obra de Maria Callas al público de todo el mundo“, escribió Larraín en un comunicado.

First look at Angelina Jolie in Pablo Larraín’s next biopic about iconic opera singer Maria Callas. pic.twitter.com/0eYKz1izS1

— Film Updates (@FilmUpdates) October 9, 2023