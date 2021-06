La cantante chilena Ana Tijoux participará del próximo disco de Tom Morello, quien es conocido por su trabajo en bandas como Rage Against the Machine y Audioslave.

Este lunes, el músico presentó The Catastrophists, su nuevo EP que está trabajando junto The Bloody Beetroots y que será lanzado el próximo 18 de junio.

Morello además presentó el primer single de la producción, que lleva por título Radium Girls y que cuenta con la colaboración de Pussy Riot y The Last Internationale.

La grabación está compuesta por siete canciones, mientras que el nombre de Tijoux aparece en el track titulado Lightning Over Mexico.

Esta no es la primera vez que ambos músicos colaboran: el estadounidense se declaró un admirador del trabajo de la ex Makiza y en 2017 la invitó a cantar durante el show de Prophets of Rage en Santiago.