Realizar un pronostico del coronavirus no es fácil pero lo que puede ayudarnos a conseguir respuestas son los modelos estadísticos. El doctor en estadísticas y académico de la Universidad Católica, Ricardo Olea, conversó en Noticias Express e hizo su propio balance.

Las fases posteriores a las 4 que conocemos del coronavirus, plantea el experto, son las más complicadas. “Cuando la gente no tiene síntomas, cuando profesores, militares o médicos se enferman, es más complicado. Posterior a esta fase, uno podría hacer estos estudios más aleatorios, donde se podría responder lo que todos nos preguntamos, ¿cuántas personas hoy día están contagiadas por el COVID-19?, porque hoy es muy difícil tener ese dato”.

Con respecto al uso de camas UCI, que se encuentran casi en su tope a nivel nacional, el doctor aclaró que “independiente de las personas que estén contagiadas, el número que nos tiene que preocupar es el del uso de estas camas porque durante la última semana hemos visto un crecimiento de una tasa de un 7%. Hay que preocuparse porque estamos al límite“.

Sobre las personas contagiadas durante estos últimos días, dijo que cree que “esta tasa comenzará a disminuir”.

“Durante las últimas semanas hemos visto un crecimiento de 7,8% y durante los últimos dos días llegamos al 5,5%. Eso es una buena señal de que las medidas propuestas por las autoridades empiezan a hacer efecto”, explicó, agregando que “si de acá al viernes ya se comienzan a ver los resultados de la cuarentena y logramos bajar a una tasa del 4%, podríamos estar evitando que 40 mil o 50 personas se contagien”.

Además, enfatizó que letalidad del coronavirus en Chile, comparándola con otros países, es muy baja: “vamos a tener muchos casos asintomáticos y cuando hagamos estos estudios aleatorios que son de sangre, podremos decir qué porcentaje de la población tuvo el virus y cuántos murieron por él. Uno esperaría que la letalidad que hoy es baja en nosotros, se mantenga ahí o baje un poco más“.

“Dada la incertidumbre que hay, no se puede determinar cual será la proyección de casos. Yo esperaría que durante estos días empezara a bajar paulatinamente y que a partir del viernes se empezara a notar. Si no ocurre, estamos en un problema, podrían haber una cantidad de casos increíbles. (…) Tenemos que volver a lo que hacíamos hace un mes atrás: mucho lavado de manos, distanciamiento físico, no hacer estas fiestas que se hacen… ser responsables”, cerró.

