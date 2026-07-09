Columna de Alionka Miranda: De lo importante a lo urgente: financiamiento de la educación parvularia

Ayer se realizó el seminario Desafíos en el financiamiento de la educación parvularia, donde se presentó el estudio Fragmentación en la educación inicial e inequidad de financiamiento del Banco Mundial. El informe confirma una realidad conocida: los niños y niñas que asisten a jardines infantiles financiados por el Estado reciben recursos distintos según el tipo de establecimiento, y no según sus necesidades. En este sentido, durante el seminario, la subsecretaria María Cristina Tupper, señaló la relevancia de abrir una conversación sobre los desafíos del financiamiento en este nivel, tanto por la estabilidad de los recursos como por los montos que reciben los distintos tipos de sostenedores.

Los jardines Vía Transferencia de Fondos (VTF), administrados por municipios, Servicios Locales de Educación Pública y fundaciones, atienden al 38,2% de los párvulos del sistema público (más de 95 mil niños y niñas), pero reciben solo el 25,7% del presupuesto. Según el estudio, en un jardín “tipo” de 100 párvulos, el Estado invierte $250.647 mensuales por niño o niña en un VTF, frente a $429.942 en un jardín de administración directa de JUNJI: una brecha superior al 40%, pese a atender poblaciones de composición socioeconómica similar.

En ese sentido, Chile ha avanzado en cobertura, regulación y calidad, pero persiste una fragmentación que castiga a los jardines VTF, cuyo financiamiento depende de la asistencia, pese a que gran parte de sus costos son fijos. La evidencia internacional muestra que es posible avanzar hacia reglas más equitativas, donde la inversión responda a las necesidades de los niños y niñas y no al tipo de administración.

La educación inicial es una de las políticas públicas con mayor impacto en el desarrollo de las personas y en la reducción de las desigualdades. Por eso, esta discusión debe pasar de lo importante a lo urgente, porque la igualdad de oportunidades no puede construirse desde una inversión desigual.

Si queremos cerrar brechas, debemos empezar por invertir de manera equitativa desde la primera infancia.

*Alionka Miranda, coordinadora de la Red Educación Inicial 2030