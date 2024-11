Take Two asegura que GTA 6 no supondrá ningún problema para la Xbox Series S

El ejecutivo señaló que tiene certeza de que el título, que llegará también a Series X y PlayStation 5, podrá correr sin mayores complicaciones en la consola.

Grand Theft Auto VI trascendió hace un tiempo ya en la industria del videojuego, de sandbox a un fenómeno cultural de masas, en uno de los títulos que más se ha acercado a un realismo íntegro e interactivo.

Por ello, no es sorpresa que GTA 6 sea el título más esperado por jugadores a lo largo de todo el mundo, con un trailer que con filtraciones y todo, se convirtió en uno de los más vistos de la historia.

Esta franquicia a lo largo de los años se ha caracterizado por ser de vanguardia, siempre impulsando más y más los límites técnicos de las consolas del momento, fue así con GTA III y lo fue también con GTA V.

Por ello, varias dudas surgen respecto a cómo se posicionará este juego en el ecosistema de plataformas actual.

Preocupación por el rendimiento de Series S

Una de las apuestas de Microsoft este año fue apostar por subdividir su generación de consolas en dos opciones, Series X para el público que prefiere la potencia y Series S como una alternativa de descuento pero con hardware menos potente.

Ahí yace la incertidumbre, con dudas del estilo:

¿Mi Xbox Series X será capaz de correr GTA 6?

Por lo visto en el adelanto, que ya está pronto a cumplir su primer año, el juego ya promete ser avance significativo en su apartado gráfico.

Para atender esas consignas, el CEO de Take Two (la empresa distribuidora de GTA VI), Strauss Zelnik habló con el medio TrueAchievments, donde consignó lo siguiente: “No creo que Series S suponga un problema”.

“Damos soporte a las plataformas que apoyan los propios jugadores, así que mientras que se sigan vendiendo, encontraremos la forma de darles apoyo a pesar de los diferentes niveles de tecnología. Nuestros equipos son muy buenos en esto, así que no estoy realmente preocupado”.

“Nunca me ha preocupado en qué dirección avanzaba el hardware, y esto es algo que he dicho muchas veces a lo largo de los años, porque en primer lugar no me preocupo sobre cosas sobre las que no tengo control alguno. En segundo lugar, confío en los jugadores. Ellos son los que deciden si tus juegos son buenos, y de nosotros depende llevar esos juegos a las plataformas que tengan una gran base de jugadores”, sentenció Zelnick.

En otras palabras, pese a que el hardware de Xbox Series S no es tan potente como el de PS5 y Xbox Series X, Zelnick confía en que los desarrolladores de Rockstar Games lleven a esta plataforma una versión adecuada de GTA VI.

Optimizar uno de los videojuegos más esperados de todos los tiempos será clave para garantizar no solo un buen rendimiento, sino también un éxito comercial para las versiones de esta plataforma.