PlayStation lanza The Playerbase: Fans podrán aparecer dentro de juegos como Gran Turismo 7

PlayStation presentó The Playerbase, un nuevo programa que permitirá a algunos fans aparecer dentro de videojuegos de PlayStation Studios, a través del escaneo de su imagen para integrarlos en mundos emblemáticos de la compañía.

Fans podrán aparecer en Gran Turismo

La iniciativa debutará con Gran Turismo 7, donde un jugador seleccionado tendrá una aparición especial por tiempo limitado como retrato de personaje dentro del juego, similar a la forma en que se presentan otros rostros en el título.

Según detalló Sony Interactive Entertainment, las postulaciones ya están disponibles en mercados seleccionados de América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia. Para participar, los interesados deben iniciar sesión con su cuenta de PlayStation y responder preguntas sobre su experiencia como jugadores. Para enviar una solicitud a The Playerbase, puedes visitar playstation.com/the-playerbase,

Tras revisar las solicitudes, PlayStation elegirá a un grupo limitado de finalistas, quienes participarán en entrevistas por video para profundizar en su vínculo con la marca.

El fan escogido será invitado a un estudio de artes visuales en Los Ángeles para una jornada de escaneo. Además, colaborará con un diseñador para crear un Fantasy Logo personalizado y una decoración única de vehículo, que quedará disponible de forma permanente en el menú Showcase de Gran Turismo 7.

PlayStation señaló que espera ampliar The Playerbase con el tiempo, a medida que más estudios internos participen y adapten la presencia de los fans al estilo de cada juego.