Noticias tech de la semana: Microsoft libera código del BASIC 6502 tras décadas, lanzan audífonos inspirados en Jennie y más

Nuevas tablets, colaboraciones inesperadas y grandes sorpresas tras años de espera fueron algunas de las novedades tecnológicas esta semana.

Esta semana, el mundo de la tecnología estuvo lleno de novedades que han captado la atención mundial.

Se presentaron desde colaboraciones inesperadas y lanzamientos de hardware hasta actualizaciones largamente esperadas.

Jennie de BLACKPINK lanza audífonos junto a Beats

La artista surcoreana Jennie de la popular banda BLACKPINK se unió a Beats , la marca de audio de Apple, para lanzar una edición especial de los audífonos Solo 4 .

de la popular banda se unió a , la marca de audio de Apple, para lanzar una edición especial de los audífonos . El modelo destaca por un diseño en color rojo rubí que refleja el estilo personal de la cantante. “Esta nueva versión de nuestros clásicos auriculares ultraligeros incluye dos lazos rojos (…), además de un estuche de transporte” , señalaron.

que refleja el estilo personal de la cantante. “Esta nueva versión de nuestros clásicos auriculares ultraligeros incluye (…), además de un , señalaron. El modelo ya está disponible para su compra en la tienda de Apple (aunque aún no en la de Chile) a un precio de US$199.99 .

. Características principales: Audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza, audio sin pérdida a través de USB-C o cable de audio de 3,5 mm, hasta 50 horas de duración de la batería y es compatible con iOS y Android.

Samsung presenta el nuevo Galaxy Tab S11

Samsung presentó oficialmente la nueva línea de tablets Galaxy Tab S11 , que incluye los modelos Tab S11 Ultra y Tab S11 .

Desde la compañía surcoreana señalaron en un comunicado que ambos dispositivos “ofrecen la experiencia de tablet más inteligente y avanzada hasta la fecha ”. “La serie está diseñada para ofrecer una productividad sin esfuerzo en cualquier lugar, combinando un hardware de nivel profesional con experiencias optimizadas para una pantalla grande”, agregaron.

Detallaron que las tablets están equipadas con las últimas funciones de Galaxy AI y nuevas funciones multimodales .

La serie está disponible desde el 4 de septiembre en determinados mercados y se ofrece en dos colores: Gris y Gris claro.

Llega oficialmente Instagram al iPad

Después de más de 15 años desde su lanzamiento, Instagram finalmente llegó de manera oficial a la iPad .

experiencia que optimice los aspectos favoritos de Instagram para una pantalla más grande ”, señalaron desde Instagram en su blog. “Las personas lo pedían, y nos tomamos el tiempo para diseñar una”, señalaron desde Instagram en su blog.

Detallaron que rediseñaron la experiencia para “reflejar el modo de uso actual de las pantallas más grandes”. “Ahora, al abrir la app, accederás directamente a Reels (…). También verás las historias en la parte superior y podrás acceder a los mensajes con solo un toque ”.

Agregaron además una nueva pestaña “Seguidos”, que ofrece varias formas de ver las cuentas que sigues en el orden que quieras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Instagram (@instagram)

Microsoft libera el código del BASIC 6502