Noticias tech de la semana: Microsoft libera código del BASIC 6502 tras décadas, lanzan audífonos inspirados en Jennie y más
Por Daniela Pérez P.
05.09.2025 / 13:22
Nuevas tablets, colaboraciones inesperadas y grandes sorpresas tras años de espera fueron algunas de las novedades tecnológicas esta semana.
Esta semana, el mundo de la tecnología estuvo lleno de novedades que han captado la atención mundial.
Se presentaron desde colaboraciones inesperadas y lanzamientos de hardware hasta actualizaciones largamente esperadas.
Jennie de BLACKPINK lanza audífonos junto a Beats
La artista surcoreana Jennie de la popular banda BLACKPINK se unió a Beats, la marca de audio de Apple, para lanzar una edición especial de los audífonos Solo 4.
El modelo destaca por un diseño en color rojo rubí que refleja el estilo personal de la cantante. “Esta nueva versión de nuestros clásicos auriculares ultraligeros incluye dos lazos rojos (…), además de un estuche de transporte”, señalaron.
El modelo ya está disponible para su compra en la tienda de Apple (aunque aún no en la de Chile) a un precio de US$199.99.
Características principales: Audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza, audio sin pérdida a través de USB-C o cable de audio de 3,5 mm, hasta 50 horas de duración de la batería y es compatible con iOS y Android.
Samsung presenta el nuevo Galaxy Tab S11
Samsung presentó oficialmente la nueva línea de tablets Galaxy Tab S11, que incluye los modelos Tab S11 Ultra y Tab S11.
Desde la compañía surcoreana señalaron en un comunicado que ambos dispositivos “ofrecen la experiencia de tablet más inteligente y avanzada hasta la fecha”. “La serie está diseñada para ofrecer una productividad sin esfuerzo en cualquier lugar, combinando un hardware de nivel profesional con experiencias optimizadas para una pantalla grande”, agregaron.
Detallaron que las tablets están equipadas con las últimas funciones de Galaxy AI y nuevas funciones multimodales.
La serie está disponible desde el 4 de septiembre en determinados mercados y se ofrece en dos colores: Gris y Gris claro.
Llega oficialmente Instagram al iPad
Después de más de 15 años desde su lanzamiento, Instagram finalmente llegó de manera oficial a la iPad.
“Las personas lo pedían, y nos tomamos el tiempo para diseñar una experiencia que optimice los aspectos favoritos de Instagram para una pantalla más grande”, señalaron desde Instagram en su blog.
Detallaron que rediseñaron la experiencia para “reflejar el modo de uso actual de las pantallas más grandes”. “Ahora, al abrir la app, accederás directamente a Reels (…). También verás las historias en la parte superior y podrás acceder a los mensajes con solo un toque”.
Agregaron además una nueva pestaña “Seguidos”, que ofrece varias formas de ver las cuentas que sigues en el orden que quieras.
En un movimiento que sorprendió a la comunidad de desarrolladores y a los entusiastas de la historia de la informática, Microsoft liberó el código fuente del BASIC 6502, una versión del lenguaje de programación que fue fundamental en los inicios de los computadores personales.
La compañía anunció que esta liberación tiene como objetivo preservar un importante capítulo de la historia de la informática. Al hacer el código público, Microsoft permite a las generaciones actuales de programadores estudiar cómo funcionaban los primeros sistemas operativos y lenguajes de programación en una época de recursos muy limitados.
“Desde el cursor parpadeante de 1977 hasta las versiones FPGA de 2025, BASIC sigue siendo accesible. Ahora, por primera vez, esta influyente versión del 6502 es totalmente tuya para explorar, modificar y compartir”, señalaron.
