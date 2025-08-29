Noticias tech de la semana: Apple anuncia su nuevo evento y Google sorprende con Nano Banana, su editor de imágenes con IA

El nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) de edición de imágenes IA de Google e importantes eventos son algunas de las novedades esta semana

(EFE/ CNN Chile) – Estos días, el mundo de la tecnología ha estado marcado por diversos anuncios y revelaciones que captaron la atención de fanáticos de todo el mundo.

El nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) de edición de imágenes IA de Google e importantes eventos de Meta y Apple son algunas de las novedades.

El “Meta Connect 2025” ya tiene fecha

Meta celebrará su conferencia “Connect 2025” los días 17 y 18 de septiembre, un evento gratuito y en línea con las últimas innovaciones en gafas inteligentes, inteligencia artificial (IA) y metaverso.

La gran expectativa este año gira en torno a las gafas Hypernova/Celeste, las primeras de Meta con un display integrado en el lente derecho que funcionará como una especie de visor en miniatura para mostrar notificaciones, mapas, traducciones o respuestas de IA sin necesidad de sacar el celular.

El miércoles 17, Mark Zuckerberg liderará la charla centrada en IA y la visión del metaverso. En tanto, al día siguiente, será el turno de los desarrolladores, con ejecutivos de Meta mostrando nuevas oportunidades para crear experiencias inmersivas.

El registro gratuito al evento está disponible en www.meta.com/connect/

Apple también alista novedades “asombrosas”

Otra tecnológica que se prepara para presentar sus nuevos juguetes es Apple , que el 9 de septiembre tiene previsto develar en su sede en Cupertino (California) las novedades de este año y donde todo apunta a que el iPhone 17 será la estrella del evento.

El lema elegido es tan llamativo como misterioso: “Awe dropping” (algo así como “asombroso”). La invitación no se quedó atrás: la manzana mordida aparece con un efecto térmico, con bordes rojos que insinúan calor y un centro azul que refresca la expectativa.

Además del nuevo iPhone , los fans esperan también novedades en el Apple Watch y quizá alguna que otra sorpresa.

Como es tradición desde 2020, el lanzamiento será un video pregrabado, que se podrá seguir en la página web de Apple a partir de las 14:00 horas de Chile.

Nano Banana, el nuevo modelo de IA de Google