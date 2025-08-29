Noticias tech de la semana: Apple anuncia su nuevo evento y Google sorprende con Nano Banana, su editor de imágenes con IA
Por CNN Chile
29.08.2025 / 15:02
El nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) de edición de imágenes IA de Google e importantes eventos son algunas de las novedades esta semana
(EFE/ CNN Chile) – Estos días, el mundo de la tecnología ha estado marcado por diversos anuncios y revelaciones que captaron la atención de fanáticos de todo el mundo.
El nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) de edición de imágenes IA de Google e importantes eventos de Meta y Apple son algunas de las novedades.
El “Meta Connect 2025” ya tiene fecha
- Meta celebrará su conferencia “Connect 2025” los días 17 y 18 de septiembre, un evento gratuito y en línea con las últimas innovaciones en gafas inteligentes, inteligencia artificial (IA) y metaverso.
- La gran expectativa este año gira en torno a las gafas Hypernova/Celeste, las primeras de Meta con un display integrado en el lente derecho que funcionará como una especie de visor en miniatura para mostrar notificaciones, mapas, traducciones o respuestas de IA sin necesidad de sacar el celular.
- El miércoles 17, Mark Zuckerberg liderará la charla centrada en IA y la visión del metaverso. En tanto, al día siguiente, será el turno de los desarrolladores, con ejecutivos de Meta mostrando nuevas oportunidades para crear experiencias inmersivas.
- El registro gratuito al evento está disponible en www.meta.com/connect/
Apple también alista novedades “asombrosas”
- Otra tecnológica que se prepara para presentar sus nuevos juguetes es Apple, que el 9 de septiembre tiene previsto develar en su sede en Cupertino (California) las novedades de este año y donde todo apunta a que el iPhone 17 será la estrella del evento.
- El lema elegido es tan llamativo como misterioso: “Awe dropping” (algo así como “asombroso”). La invitación no se quedó atrás: la manzana mordida aparece con un efecto térmico, con bordes rojos que insinúan calor y un centro azul que refresca la expectativa.
- Además del nuevo iPhone, los fans esperan también novedades en el Apple Watch y quizá alguna que otra sorpresa.
- Como es tradición desde 2020, el lanzamiento será un video pregrabado, que se podrá seguir en la página web de Apple a partir de las 14:00 horas de Chile.
Nano Banana, el nuevo modelo de IA de Google
- Google lanzó este martes Nano Banana, un modelo de IA de edición de imágenes que hace sombra al popular Photoshop.
- Según Google, la Nano Banana se ha mejorado para mantener la similitud entre personas y animales en la imagen entre fotos, lo que permite crear imágenes realistas de uno mismo o de conocidos cercanos. Esta actualización forma parte del nuevo modelo Gemini 2.5 Pro.
- La nueva herramienta de Google “permite combinar varias imágenes en una sola, mantener la coherencia de los personajes para una narrativa rica, realizar transformaciones específicas con lenguaje natural y utilizar el conocimiento del mundo de Gemini (la IA de Google) para generar y editar imágenes”, anotó el gigante tecnológico en un comunicado.
- Una de las peculiaridades de esta IA es que puedes colocar el mismo personaje en diferentes entornos o mostrar un mismo producto desde múltiples ángulos en nuevas configuraciones.