Nintendo Switch supera las 155 millones de unidades vendidas y queda a 5 millones de ser la consola más vendida de la historia

El reporte de resultados financieros de Nintendo dio a conocer que hasta el 31 de diciembre del 2025, ubicándola a tan solo 5 millones de la PlayStation 2.

La empresa japonesa Nintendo dio a conocer en un informe los resultados financieros de los primeros nueve meses fiscales del 2025 de la compañía, los cuales abarcan desde el 1 de abril, hasta el 31 de diciembre.

En este reporte, se reveló que la Nintendo Switch superó las 155 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en el 2017, convirtiéndose en la consola más vendida en la historia de la compañía, tras relegar a la icónica Nintendo DS (2004) al segundo lugar con 154 millones de ventas.

Con estas cifras, la “Switch” se consolida en el segundo lugar de las consolas de videojuegos con más ventas en la historia, solo por detrás de las más de 160 millones de PlayStation 2, lanzada por Sony en el 2000.

¿Cómo le ha ido a la Nintendo Switch 2?

La Nintendo Switch 2, lanzada el 5 de junio del 2025, alcanzaba las 17,37 millones de ventas hasta el 31 de diciembre, resultando en un gran éxito para Nintendo y superando las ventas totales de la consola anterior a la Nintendo Switch, la Wii U que apenas vendió poco más de 13 millones de unidades.

Respecto a los videojuegos, el Mario Kart World Tour fue el más vendido de Nintendo, rebasando las 14 millones de ventas, seguido de Pokémon Legends: Z-A (8,41 millones) y Donkey Kong Bananza (4,25 millones).

Estado financiero de Nintendo

Según el reporte, Nintendo obtuvo un 51,3 % interanual de beneficio neto en los primeros nueve primeros meses fiscales del 2025. En específico la ganancia fue reportada en 358.800 millones de yenes japoneses (2.300 millones de dólares).

El beneficio operativo de Nintendo incrementó un 21,3%, mientras que sus ventas netas casi se duplicaron al aumentar un 99,3 %. En cuanto a estas, el 40,3% se concentraron en América, un 24,7% en Europa y un 22,8% en Japón, mientras que el 12,2% restante abarca el resto del mundo.

Respecto a las ventas digitales de la compañía, estas aumentaron un 14,7% respecto al mismo periodo del año anterior.