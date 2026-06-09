Nintendo revive un clásico: Anuncia remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Switch 2

Nintendo confirmó el esperado regreso de uno de sus videojuegos más emblemáticos: The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Durante un Nintendo Direct, la compañía anunció un remake del clásico título de acción y aventura, que llegará en 2026 para Nintendo Switch 2.

El anuncio generó alta expectación entre los fanáticos de la franquicia, que durante años habían pedido una nueva versión del juego lanzado originalmente para Nintendo 64.

El regreso de un clásico de Nintendo 64

Ocarina of Time debutó en 1998 y marcó un punto clave para la saga The Legend of Zelda, al ser la primera entrega principal de la franquicia en utilizar gráficos 3D.

El juego sigue la historia de Link, un joven criado en el bosque que debe recorrer el reino de Hyrule para enfrentar a Ganondorf y evitar que obtenga la Trifuerza, un artefacto sagrado capaz de conceder deseos.

Con el paso de los años, el título se consolidó como uno de los videojuegos más influyentes de la historia, tanto por su diseño de mundo como por sus mazmorras, sistema de combate y uso del viaje en el tiempo dentro de la narrativa.

De acuerdo con lo mostrado por Nintendo, el remake fue desarrollado para Nintendo Switch 2 y contará con una reinterpretación visual del clásico de Nintendo 64.

La compañía no entregó mayores detalles sobre cambios en jugabilidad, duración o eventuales novedades respecto de la versión original.