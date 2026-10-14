Naruto regresa con nuevo manga de Kishimoto: Anuncian “Shadow Rising”

Naruto tendrá un nuevo manga a cargo de Masashi Kishimoto. El creador de la popular franquicia trabaja en “Naruto: Shadow Rising”, proyecto anunciado durante la New York Comic Con 2026.
El anuncio estuvo acompañado por un primer adelanto que muestra nuevamente a Naruto, Sasuke, Sakura y Kakashi, además de la construcción del rostro del Séptimo Hokage en el monumento de Konoha.
Por ahora, no se ha revelado una fecha de publicación ni mayores detalles sobre la historia. La franquicia adelantó que nueva información será entregada durante la Jump Festa 2027, programada para el 19 y 20 de diciembre de 2026.
Naruto tendrá un crossover con Ninku
Durante el mismo evento también se anunció “Naruto x Ninkū”, una serie limitada de cuatro episodios que reunirá a los personajes de Naruto con los de Ninku, manga creado por Koji Kiriyama durante la década de los 90 y una de las principales influencias de Kishimoto.
La historia seguirá a Naruto, Sasuke y Sakura en una misión encargada por Kakashi. Durante el viaje, el Equipo 7 terminará en otro mundo, donde conocerá a Fūsuke y los demás personajes de Ninku.
La producción estará supervisada por Kishimoto y Kiriyama, con Noriyuki Abe en la dirección y Tetsuya Nishio como diseñador de personajes y director jefe de animación. Pierrot Films estará a cargo de la animación y todavía no existe una fecha de estreno.
Ambos anuncios forman parte de Project Rasengan, una iniciativa que proyectará nuevos contenidos de Naruto durante los próximos años en áreas como manga, anime, videojuegos y cartas coleccionables.
【MANGA】: New NARUTO Manga by Masashi Kishimoto Officially Announced!
SHADOW RISING NARUTO
✨More: https://t.co/FUvZd7nXQK https://t.co/1tUyR2dzYh
— AnimeTV チェーン (@animetv_jp) October 10, 2026
Lo más leído
- ¿Dólar a $1.000? Divisa sigue avanzando y se acerca a los $990 tras datos inflacionarios en Estados Unidos
- Scotiabank espera que el Banco Central suba la TPM 25 puntos base en diciembre ante riesgos inflacionarios
- Orrego critica recortes a Senapred y Medio Ambiente tras temporal: “Pongamos los recursos”
- Orrego fustiga al Gobierno tras emergencias climáticas por recortes en presupuesto de Senapred: "Le pido coherencia al Gobierno"
- Naruto regresa con nuevo manga de Kishimoto: Anuncian “Shadow Rising”