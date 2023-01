HBO reveló un adelanto del cuarto capítulo de The Last of Us, luego de sorprender a los fanáticos y fanáticas con la nueva entrega de este domingo.

En el avance, se ve a Joel y Allie en su viaje con destino a Wyoming, en un camino que promete nuevos problemas, desafíos, misterios y personajes.

El episodio llevará por nombre Please Hold My Hand (Por favor, sostén mi mano) y será dirigido por Jeremy Webb, quien también estará a cargo del quinto episodio.

Revisa el adelanto del cuarto capítulo

¿A qué hora y dónde ver la serie?

The Last Of Us se emite los domingos a las 23:00 horas a través de HBO y HBO Max. La serie contará con nueve episodios en total, cuya duración varía.