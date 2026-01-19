Explosión se registró en oficina de Rockstar North, los desarrolladores del esperado GTA 6

Una explosión en el sector de calderas obligó a un operativo de emergencia en la sede de la compañía en Edimburgo, Escocia. No se reportaron heridos.

Una explosión obligó a un operativo de emergencia en las oficinas de Rockstar North, la división de Rockstar Games ubicada en Edimburgo, Escocia. De acuerdo con reportes de prensa local, el incidente ocurrió durante la madrugada en el sector de calderas del edificio.

Según la información disponible, equipos de emergencia acudieron al lugar cerca de las 05:00 horas (hora local) y el procedimiento concluyó a las 09:21. No se informaron víctimas.

Un portavoz del servicio escocés de Bomberos y Rescate indicó que se movilizaron vehículos y personal especializado al edificio, con labores orientadas a controlar la situación y evaluar daños.

Por ahora, no existe un reporte público que vincule el hecho a una situación distinta de un incidente técnico en la zona de calderas.

Rockstar North ha sido históricamente uno de los estudios clave de la compañía en el desarrollo de la saga Grand Theft Auto, por lo que la noticia llamó la atención en medio de la expectativa por GTA VI.

Respecto del lanzamiento, Rockstar Games informó que Grand Theft Auto VI quedó fijado para el jueves 19 de noviembre de 2026.