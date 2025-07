Elon Musk anuncia “Baby Grok”, una aplicación de inteligencia artificial pensada para niñas y niños

(EFE).— Elon Musk anunció que su empresa de inteligencia artificial (IA) creará “Baby Grok”, una nueva aplicación pensada para los más pequeños.

“Vamos a crear Baby Grok @xAI, una aplicación dedicada a contenido para niños”, comunicó el empresario en un escueto mensaje su cuenta de la red social X.

Musk hizo este anuncio días después de lanzar la última versión del modelo de lenguaje Grok-4, que llegó en medio de una polémica porque previamente lanzó comentarios antisemitas a preguntas de los usuarios.

We’re going to make Baby Grok @xAI, an app dedicated to kid-friendly content

