Easykid hará historia con el primer concierto chileno dentro de Fortnite como parte de la Teletón 2025: Así puedes “asistir”

El artista urbano liderará un espectáculo inédito dentro de Fortnite en el marco de Gamers por Chile IV. La experiencia recrea el Estadio Nacional y busca motivar la participación juvenil en la cruzada solidaria, con premios para quienes completen la aventura digital.

Easykid protagonizará una iniciativa inédita en Chile: el primer concierto de un artista nacional realizado íntegramente dentro de Fortnite. El show forma parte de Gamers por Chile IV, campaña digital impulsada por el Banco de Chile para incentivar la participación juvenil en la Teletón 2025.

El evento presenta una recreación a escala del Estadio Nacional, donde los jugadores podrán vivir un espectáculo virtual con una versión digital del cantante. El avatar de Easykid fue desarrollado con precisión en movimientos, rasgos y vestuario, buscando acercar la experiencia real a la comunidad gamer.

La propuesta invita a los usuarios a completar una misión centrada en la recolección de “monedas de la solidaridad”, con el objetivo de promover la donación en el marco de la cruzada solidaria.

¿Cómo “asistir”?

El mapa del modo creativo de Gamers por Chile 4 está disponible bajo el código: [6588-9180-7823]

Premios para los participantes

Quienes completen la aventura y suban su puntaje al sitio del Banco de Chile podrán participar por diversos premios, entre ellos:

Un setup gamer completo .

. Una PlayStation 5 Slim con dos juegos.

con dos juegos. Una Nintendo Switch con un juego.

con un juego. Tres pases generales dobles para Lollapalooza Chile 2026 .

para . Veinticinco paquetes de 2.800 paVos, la moneda virtual de Fortnite.