Columna de Mario Saavedra: Políticas públicas digitales en Chile: cómo hacerlo, sobrevivir… y vivir para contarlo (con polerón rosado)

Fui invitado al último seminario organizado por el Senado sobre políticas públicas digitales. Invitado formalmente, con nombre y apellido, no “oye, si andai cerca pásate”. El anfitrión era el senador Kenneth Pugh, más conocido en el ecosistema como el Cybersenador. Un tipo que lleva ocho años empujando, como quien sube un refrigerador por la escalera chica, una idea que en Chile todavía cuesta digerir: que lo digital no es un accesorio, es infraestructura país.

El seminario fue su despedida como senador. Ocho años hablando de ciberseguridad, gobernanza digital, datos, Estado moderno, soberanía tecnológica. Ocho años diciéndonos, con una paciencia casi budista, que no se puede construir el Chile del futuro con planillas Excel del pasado. Y ahí estábamos: expertos, académicos, autoridades, técnicos, gente que sabe lo que es un cero-day sin pensar que es un festival electrónico.

Y yo… con polerón rosado.

No fue una provocación. Fue más bien una declaración inconsciente. Entré a un salón lleno de ternos grises, azules marinos y negros institucionales, y ahí estaba yo, como un pixel fuera de la paleta corporativa. Pensé: “Listo, acá viene la mirada incómoda, el juicio silencioso, el ‘¿y este de dónde salió?’”. Nada de eso ocurrió. Todo lo contrario.

Nadie me discriminó. Nadie me miró raro. Nadie hizo el chiste fácil. Me integraron de manera excepcional, me escucharon con atención, me dieron la palabra una y otra vez. Mi voz no solo fue tolerada: fue considerada. Y eso, créanme, dice mucho más de madurez digital que cualquier discurso solemne.

Porque de eso se tratan las políticas públicas digitales bien hechas: de entender que la diversidad no es un problema, es una ventaja competitiva.

El problema de Chile con lo digital

Chile ama la tecnología… siempre que no le pida cambiar demasiado. Nos encanta la app nueva, el trámite en línea, el QR, la automatización bonita. Pero cuando hablamos de políticas públicas digitales, la conversación se pone incómoda, como cuando alguien menciona la palabra “reforma” en un asado familiar.

Seguimos creyendo que lo digital es un proyecto, no una política de Estado. Algo que se lanza, se comunica, se corta cinta y listo. Y no. Lo digital es más parecido a una carretera: si no la mantienes, se rompe; si no la regulas, se llena de hoyos; y si no la piensas a largo plazo, termina siendo un riesgo más que una solución.

El Cybersenador lo entendió hace rato. Por eso empujó la Ley Marco de Ciberseguridad, la protección de datos personales, la idea de una institucionalidad digital sólida. No para quedar bien, sino porque un país sin políticas públicas digitales claras es como una casa sin cerraduras en plena era de ladrones digitales.

Cómo se construyen políticas públicas digitales de verdad

No con frases bonitas ni slogans futuristas. Se construyen con trabajo largo, técnico y a veces ingrato.

Primero, entendiendo que esto no es un tema de un gobierno, sino del Estado. Lo digital no puede cambiar cada cuatro años como cambia el logo de una campaña. Necesita continuidad, acuerdos transversales y visión país.

Segundo, formando capacidades reales dentro del Estado. No puedes regular inteligencia artificial si no sabes cómo funciona. No puedes hablar de ciberseguridad si crees que un firewall es un muro con ladrillos. Aquí se necesita gente preparada, bien pagada y escuchada.

Tercero, conversando con el ecosistema completo. Empresas, academia, sociedad civil, técnicos, ciudadanos. Lo que vi en este seminario fue precisamente eso: miradas distintas, opiniones que chocan, pero que avanzan. Nada de monólogos autocelebratorios.

Y cuarto, algo clave: entendiendo que lo digital también es cultura. No sirve de nada una ley perfecta si la ciudadanía no confía, no entiende o no siente que la tecnología juega a su favor.

El polerón rosado como política pública

Volvamos al polerón. Porque ese detalle aparentemente superficial me dejó pensando todo el camino de vuelta.

Que nadie me haya mirado en menos, que me hayan escuchado con respeto, que mi opinión haya sido considerada, habla de algo profundo: cuando un ecosistema madura, deja de fijarse en la forma y empieza a valorar el fondo. Ahí entendí que una vida de estudio, de lectura, de ensayo y error, de conversaciones largas y a veces incómodas, sí vale la pena. Que llegar a esos espacios no es casualidad ni suerte. Es consecuencia. Consecuencia de tomarse en serio el pensamiento, la preparación y el criterio.

No importa el color del polerón si lo que dices aporta. No importa si vienes del mundo de los medios, la tecnología o la calle, si tu mirada suma. Eso, para mí, es una señal potente de que algo se está haciendo bien.

Vivir para contarlo

Salir de ese seminario me dejó una sensación extraña: satisfacción y, al mismo tiempo, incertidumbre. Porque hay avances, sí. Pero también una lista enorme de cosas por hacer. Chile está a mitad de camino. Ya no somos principiantes digitales, pero tampoco expertos consolidados.

Las políticas públicas digitales no son glamour. Son trabajo silencioso, paciencia estratégica y convicción. Son entender que el futuro no se improvisa, se diseña. Y si algún día te toca estar en uno de estos espacios, quizás con un polerón que no calza con el resto, o con una opinión que incomoda un poco, no te preocupes. Si el ecosistema es sano, te van a escuchar.

Porque, como bien lo demostró el Cybersenador en estos ocho años, Chile digital no es un destino al que se llega con traje y corbata. Es un camino largo, lleno de curvas… y donde, de vez en cuando, un polerón rosado también puede marcar la diferencia.