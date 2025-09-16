De la cancha al estudio de grabación: Futbolista se suma al “EA Sports FC 26″ como jugador y en la banda sonora

El soundtrack también incluye a artistas como Fred again, PinkPantheress y Ed Sheeran, además de los argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso, HAIM y The Cure. Revisa los detalles.

Este lunes, tras meses de especulaciones, Electronic Arts presentó la banda sonora oficial del EA SPORTS FC 26, compuesta por 109 pistas que reúnen a artistas de más de 30 países.

La selección combina nombres consolidados y emergentes, y marca un hecho inédito: la incorporación del futbolista profesional Moise Kean, conocido en la música como KMB.

Kean, delantero de la Fiorentina, sostuvo que “fútbol y música son dos pasiones que unen a las personas alrededor del mundo, sin importar sus diferencias. Ser ahora parte de FC 26, no solo como un jugador sino también como artista, es un sueño vuelto realidad”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EA SPORTS FC ITALIA (@easportsfcit)

El listado de artistas también incluye a Fred again, PinkPantheress y a Ed Sheeran, además de los argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso, la banda mexicana Kinky, la brasileña Ebony, el artista de Afrobeat Obongjayar, el grupo HAIM y los británicos The Cure, entre otros.

Steve Schnur, ejecutivo Global y presidente de Música para EA, señaló que “por más de dos décadas, EA SPORTS ha dado forma a la cultura global al presentarle a millones de jugadores nueva música, artistas y géneros (…). FC 26 es una de las bandas sonoras más diversas y audaces hasta la fecha, haciendo eco de la comunidad de FC a través de canciones y cultura”.

¿Cuándo se lanza el EA Sports FC 26?

El EA SPORTS FC 26 se lanzará el 26 de septiembre de 2025 en PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Las reservas ya están disponibles y quienes adquieran la Ultimate Edition podrán acceder desde el 19 de septiembre de 2025.