“El 8M marchamos las mujeres con las mujeres para las mujeres y por las mujeres”. Es una de las declaraciones de principios de la Ni Una Menos Chile, una de las agrupaciones que se organizó para formar un bloque separatista en la protesta del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Desde la coordinadora entregaron una serie de recomendaciones para los hombres que quieran aportar ese día, como encargarse de los hijos, ofrecerse a cuidar otros niños, cubrir a sus compañeras en el trabajo y dar el día libre a las mujeres en caso de ser jefes. Si las ganas de asistir a la marcha pueden más, la recomendación es a “escuchar más y hablar menos. Quédate en las filas de atrás. No dirijas ni des órdenes. Busca grupos mixtos y respeta los grupos separatistas“.

Por su parte, la vocera de la Coordinadora Feminista 8M, Javiera Manzi, dijo a CNN Chile que, aunque cuidarán un espacio separatista, el llamado es “a todes a sumarse en esta movilización porque nos parece que es central que sea una vez más el 8 y 9 de marzo las jornadas que inauguren un ciclo de movilizaciones que es de los pueblos”.

Una modelo, una comediante, una cantautora, una diputada y una historiadora contaron a CNN Chile qué opinan acerca de la participación de hombres en las marchas feministas.

Antonia Larraín, modelo: “Me gustaría sentirme segura de que no me voy a topar con mi agresor”

Como el feminismo es un movimiento de las mujeres para las mujeres, si nosotras decidimos manifestarnos en una fecha en específico, deberían respetar ese espacio por múltiples razones.

A mí me pasó que yo era de las personas que decía “pero obvio que pueden ir los hombres, que vayan en los bloques mixtos”, pero me pasó que fui a la marcha y tuve malas experiencias con hombres: desde comentarios sobre mi cuerpo, chiflidos, miradas, y también me tocó ver hombres con letreros o disfrazados o gritando ‘nos matan y nos violan y nadie hace na’, y es muy raro, es como “amigo, si es que llegas a ir, tienes que seguir las reglas, no puedes ser tú el centro de atención y no puedes gritar por nosotras. Anda en silencio, atrás, en el bloque mixto”. Siento que aunque hubo muchas reglas, no las respetaron.

Viví momentos incómodos con algunos de los hombres que fueron a la marcha del 8M en 2019 y me gustaría poder sentirme 200% segura de que no me voy a topar con mi agresor, que las mujeres no se topen con sus violadores o agresores o sus ex parejas violentas en las marchas, que también es lo que ha pasado.

Queremos tomarnos las calles un día, sólo para las mujeres. Creo que eso debería ser respetado. Es una de las pocas instancias en el año en que podemos caminar libremente por las calles sin tener ningún miedo, versus andar solas y rodeadas de hombres en la calle, que no es un sentimiento muy agradable.

María José Cumplido, historiadora: “La idea es que la marcha sea lo más diversa y abierta posible”

Pienso que la marcha feminista y por las mujeres convoca a todos a ella. Necesitamos que la sociedad en su conjunto comprenda las dificultades de las mujeres y la inexistencia de la igualdad de géneros. En ese sentido, es un trabajo que tenemos que hacerlo todos, desde los espacios más privados hasta lo público.

Ahora sí, me parece importante que los hombres realmente entiendan la historia de desigualdad hacia las mujeres y que, para igualar la cancha, tienen que bajarse del podio privilegiado. Es por eso que opciones como hacerse cargo de las labores domésticas, del trabajo, etcétera, para que las mujeres puedan marchar, es una medida muy adecuada (y ojalá que esas labores se repartan siempre paritariamente). También si es que van, que lo hagan dejando a las mujeres protagonizar su historia y su lucha. Aportar sí, pero no en primera plana.

En tanto a las separatistas que, si bien comprendo, pero no estoy tan de acuerdo, también todos tenemos que respetar su derecho a marchar como ellas quieran. Pienso que la idea es que la marcha sea lo más diversa y abierta posible, y que sea un espacio para hacer un llamado a unirse a la igualdad de género.

Denise Rosenthal, compositora e intérprete: “Los cambios se tienen que hacer desde todos y todas”

Es un tema complejo y dedicado. Creo que hay distintas visiones, maneras y enfoques, pero soy de la idea de que efectivamente los cambios se tienen que hacer desde todos y todas, cada quien sabe de qué manera aporta y contribuye a la sociedad, tratando de efectivamente aportar para generar una sociedad más justa y equitativa.

Es algo de lo que todos y todas nos debemos hacer cargo, no solo mujeres ni hombres, sino que también las disidencias y etc. Creo que eso es para mí lo más trascendental.

Paola Molina, escritora y comediante: “Me he peleado con hombres que van a puro mirar ‘tetas gratis’”

Los hombres no deberían ir a la marcha del 8M y creo que sí pueden acompañar para que esa marcha se efectúe desde su lugar, por ejemplo, como jefe o como colega gestionar para que las mujeres puedan salir antes de la pega para poder ir a marchar, o como parejas o familiares o amigues, que puedan cuidar a los hijos para que la mujer pueda ir a la marcha.

Una de las principales razones es porque hay muchos hombres que están funados o que pueden haber cometido abuso o acoso y se podrían encontrar con su víctima y sería bastante contraproducente que las mujeres no se sientan cómodas.

Lo otro, y porque a mí me ha pasado, a algunas mujeres nos gusta a veces marchar sin polera, mostrar nuestros pechos y ocupar el espacio público y nuestro cuerpo de una forma que con el patriarcado no siempre se nos está permitido, entonces cuando hay hombres termina siendo incómodo. Yo me he topado y me he peleado con hombres que van a puro mirar ‘tetas gratis’ en el fondo, bajo la consigna ‘no, es que estoy sacando fotos de la marcha’, y pasa que al final las únicas fotos que les interesan son de las mujeres sin polera, entonces ocurre este voyerismo.

Ximena Ossandón, diputada RN: “Todos aquellos que estén dispuestos a apoyar nuestra causa, bienvenidos sean”

Yo en muchas cosas aprecio este movimiento. Encuentro que se la han jugado y han puesto muchos temas sobre la mesa que hoy día nadie duda, pero a mí me parece que el verdadero feminismo, el que va a ir avanzando, siempre tiene que ir de la mano del hombre.

Claramente, en sociedad vivimos hombres y mujeres, y ¿cuándo avanza más la agenda feminista? Es cuando nosotros convencemos a los hombres que se hagan parte de la misma agenda.

A mí me parece de toda lógica que tienen que ir a estas manifestaciones mujeres de todo tipo, porque este es un tema de justicia, mujeres de derecha, de izquierda, y hombres también. Todos aquellos hombres que estén dispuestos a apoyar nuestra causa, bienvenidos sean porque así avanzamos más rápido.

