Video del patito en Mall Plaza Oeste: Influencer, mall y mujer involucrada entregan sus versiones

El video de una mujer que presuntamente habría sacado un patito de una laguna en Mall Plaza Oeste generó debate en redes sociales. Ante la controversia, tanto el centro comercial como la mujer involucrada entregaron su versión de los hechos.

El hecho se remonta al pasado 15 de enero, cuando un influencer difundió el registro en sus plataformas digitales. En el registro, según comentó, se observa que “se lo están llevando, se lo metió en el bolsillo a la niña y se están llevando al pobre patito en el bolsillo”, aclarando además que la situación fue reportada a los guardias de seguridad del recinto.

Desde el centro comercial señalaron a The Clinic que “la persona ha sido debidamente identificada y se procederá a instruir la investigación y las acciones que correspondan en este caso, que lamentamos y condenamos”.

Asimismo, enfatizaron: “Instamos a nuestros visitantes a no repetir conductas que ponen en riesgo su propia integridad y constituyen un daño a la flora y fauna de un espacio que construimos y cuidamos para el disfrute de todos nuestros visitantes”.

Por su parte, la mujer involucrada respondió a las acusaciones asegurando que “jamás” se llevó el patito de la laguna.

“El patito lo pillamos con mi hija muy alejado de la laguna, casi saliendo del mall. Casi lo pisan y decidí tomarlo para que nada le pasara. Por lo mismo, lo llevamos a la laguna que tienen en el mall, pero el patito se quería salir de allí”, explicó.

En esa línea, complementó: “Estuvimos un rato, pero él todo el tiempo intentaba salir de la laguna, así que decidí tomarlo de vuelta y llevarlo donde lo habíamos encontrado al principio, para que quizás pudiera ver a su madre. En el video se ve que mi hija lo lleva en su bolsillo, pero jamás le hicimos daño. Ella todo el tiempo lo sostuvo; el patito tenía su espacio en el bolsillo, porque no era un espacio pequeño”.

Finalmente, expresó que “todos los comentarios que han hecho hacia mi hija son bastante feos y duelen, duelen mucho”.