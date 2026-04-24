Ley de Reconstrucción: Diputada Schönhaut dice que “no es sostenible en el tiempo” y “un cheque en blanco”

Conduce: Sebastián Aguirre.

En una nueva edición de Agenda Económica hablamos sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional que el Gobierno ingresó ante el Congreso esta semana.

Para ello entrevistamos a la diputada Constanza Schönhaut (FA), quien comentó que “lo más preocupante es que se ha dado cuenta que este proyecto no es sostenible en el tiempo. Es básicamente un cheque en blanco respecto a la capacidad de crecimiento que van a tener de impacto estas medidas”.

Asimismo, dijo que hay certeza de que aquí a los próximos 10 años, esto significará “un costo para el Estado en materia de déficit fiscal que es gigantesco”.

La parlamentaria subrayó que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no ha refutado dicha información.

Y afirmó que la situación es “muy preocupante porque estamos hablando del impacto en las calificaciones de riesgo del país, el impacto en la inflación y en las políticas sociales. No podemos estar 10 años sin saber si efectivamente esta fórmula que ha fracasado en todos los países del mundo donde se ha implementado justamente fuera a funcionar acá en nuestro país”.

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