Johannes Kaiser: “Yo le he dado al Gobierno tres meses antes de salir a pegarles por el tema de la instalación”

El exabdanderado del PNL además respaldó a la ministra Sedini, luego de asegurar que "la ministra vocera ha traído un aire fresco, en primer lugar, porque dice las cosas como las ve o como las piensa".

El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió a las primeras semanas del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En conversación con TVN, Kaiser fue consultado sobre los errores del Ejecutivo durante este periodo, ante lo cual indicó que “todos los seres humanos cometemos errores”.

Consultado sobre si no le da mucha importancia a esta situación, apuntó que “yo le he dado al Gobierno tres meses antes de salir a pegarles por el tema de la instalación“.

Respecto a las críticas contra la ministra Vocera, Mara Sedini, Kaiser aseguró que “yo encuentro que la ministra vocera ha traído un aire fresco, en primer lugar, porque dice las cosas como las ve o como las piensa. De repente se equivoca, pero por lo menos no es una mentira tras la otra”.

“Que es a lo que nos tenía acostumbrados la vocería anterior. Que era una obra de arte por lo demás, yo tengo que reconocérselo a la vocera anterior, que era capaz de mentir con un aplomo digno de peor causa. Pero a mi me parece que el equivocarse, es mucho menos grave que engañar a la ciudadanía”, acotó.

Posteriormente, se le preguntó sobre la comparación de la instalación del Gobierno del ex Presidente Boric, ante lo cual señaló que “la instalación del Gobierno de Boric fue devastadora. Si seis meses después no tenían Seremis, no tenían directores de servicio”.

Replicado sobre los 16 seremis que han renunciado en estas semanas, indicó que “bueno, llevan 42 días. Hay un tema de masas, si es mucha gente. Usted tiene tres mil cargos de confianza”.