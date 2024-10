“Siento que la reacción fue exagerada”: Influencer que indignó a Japón tras hacer reto viral en lugar sagrado rechaza críticas

En redes sociales, decenas de usuarios japoneses y de otras nacionalidades compartieron un video subido por Marimar Pérez, más conocida en Instagram como @mmgymsisters, donde se la ve haciendo pull-ups (dominadas) en la estructura sagrada.

Varios días han pasado desde que las redes sociales en Japón estallaran en contra de la influencer chilena Marimar Pérez, quien subió un video haciendo ejercicio en un torii, tradicional símbolo sagrado y espiritual del país asiático.

En redes sociales, decenas de usuarios japoneses y de otras nacionalidades compartieron un video subido por Marimar Pérez, más conocida en Instagram como @mmgymsisters, donde se la ve haciendo pull-ups (dominadas) en la estructura sagrada.

Todo se trató de un reto viral, pero su actuar fue duramente criticado por los japoneses, quienes cuestionaron que no respetase dicho elemento sagrado.

Si bien la influencer pidió disculpas por el hecho, este fin de semana volvió a abordar el tema, criticando la reacción en su contra.

“Creo que se malinterpretó el video en Japón. He viajado a 36 países y siempre estoy atenta por si hay avisos de no tocar o subir en lugares y en este caso no había ninguno”, declaró a Diario La Tercera.

Agregó que “siento que la reacción fue exagerada. Somos humanos y cualquiera comete un error. Me arrepiento de lo que hice y sé que nunca volverá a suceder”.