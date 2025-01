¿Qué es un “diario basura” y cómo se puede crear uno?

El retorno de lo analógico y la experiencia de leer libros en formato físico o disfrutar de la música en vivo están volviendo. Una de estas tendencias es el ‘junk journaling’, que significa "diario basura" y puede funcionar como un espacio creativo y de autorregulación para todas las edades.

(CNN)— Danielle Catton es el tipo de persona que conserva viejas tarjetas de cumpleaños, tarjetas de embarque y tarjetas de visita: objetos efímeros que no parece apropiado tirar, pero que no tienen un uso particular.

Estos fragmentos de su vida cotidiana se fueron acumulando en un gran contenedor de plástico hasta hace poco, cuando se encontró con un YouTuber que le presentó la práctica del diario basura.

El diario basura consiste en tomar esos fragmentos y pegarlos en una página de cuaderno. Este pasatiempo creativo, un híbrido libre de collage, scrapbooking y diario tradicional, está de moda en este momento. Las búsquedas de Google de “diario basura“ aumentaron a fines de diciembre y principios de enero, e innumerables creadores en TikTok, Instagram y YouTube han estado documentando sus procesos de diario basura y compartiendo consejos con sus seguidores.

Mientras que el scrapbooking puede implicar la compra de kits de pegatinas y papel decorado de forma elaborada para documentar una ocasión específica, el diario basura enfatiza el uso de materiales encontrados y reciclados: una pegatina de una fruta, un folleto recogido en un museo, un trozo de embalaje de un producto que es demasiado bonito para descartarlo.

Los puristas pueden adherirse a la filosofía de utilizar únicamente “basura”, mientras que otros complementan los restos reciclados con fotos impresas y otros adornos decorativos. Para algunas personas, un diario basura es una especie de diario visual, con notas y pensamientos anotados en los márgenes. Pero también podría ser una colección completamente aleatoria de materiales dispuestos sobre papel.

Parte de la diversión es que no hay reglas

Catton, de 37 años, comenzó a llevar un diario basura hace unas semanas, pero dice que ya lo está encontrando adictivo. Además, le da una excusa para reutilizar cosas que tiene tiradas en su casa.

“Las cosas que tradicionalmente acabarían en la basura ahora encuentran una nueva vida en un diario, algo que podré revisar dentro de unos años”, afirma.

Llevar un diario basura ayuda a las personas a descomprimirse

A pesar del reciente aumento del interés, desde hace tiempo existen variantes del diario basura.

La bloguera de manualidades Jennifer Perkins dice que lleva más de una década escribiendo diarios basura, antes de darse cuenta de que había un término para lo que hacía. Considera que este pasatiempo es una versión de la creación de fanzines, el medio de publicación propia que practicaba cuando era adolescente en los años 90 (y que está experimentando su propio resurgimiento ).

Perkins, de 50 años, también rastrea la forma a diarios de medios mixtos como el exitoso proyecto de 2007 de Keri Smith, Wreck This Journal, que alentaba a los usuarios a dar rienda suelta a su creatividad rellenando y desfigurando sus páginas, y Smash Books de K&Company , que incitaba a los usuarios a pegar o pegar con cinta elementos de su vida cotidiana.

Para Perkins, llevar un diario basura es una salida creativa: una forma de descomprimirse y canalizar su energía para crear algo agradable.

Suele adoptar un enfoque poco estructurado y se deja guiar por los sentimientos. En una de las páginas, pegó un trozo de tarea de matemáticas de 1982, yuxtapuesto con una imagen de una mujer con dos trenzas negras. En otra, esparció recortes de anuarios antiguos por todas partes. Y otra más está compuesta enteramente de retazos de color naranja.

“Las barras de pegamento son mi Xanax”, dice. “Si necesito un minuto para tranquilizarme y relajarme, tomo uno de mis libros y un montón de cosas al azar… las rompo y las pego”.

La ciencia parece respaldarla. Un estudio del año pasado sugirió que crear arte y manualidades podría mejorar significativamente el bienestar público, mientras que investigaciones anteriores han descubierto que puede ayudar a las personas que sufren problemas de salud mental. Los videos de diarios basura, que muestran los dulces tonos del papel arrugado, son incluso una forma de contenido ASMR.

Catton, que dice que padece varias enfermedades mentales, dice que hasta ahora la práctica la está ayudando a procesar sus emociones mejor que simplemente escribir sobre ellas. También aprecia que la obliga a alejarse de su teléfono y de las pantallas de la computadora.

“Es relajante y terapéutico y me permite desconectar un poco mi cerebro”, añade.

Te obliga a apreciar las pequeñas cosas

La tendencia del diario basura también hace referencia a otro fenómeno reciente: el retorno a lo analógico.

Ante un aluvión de contenidos digitales, las generaciones más jóvenes están expresando su apetito por los medios físicos: los libros impresos, las revistas y los CD están volviendo a ponerse de moda y, en términos más generales, la gente parece anhelar objetos que puedan tocar.

En una época en la que las fotos, las entradas de cine y los mensajes viven en la nube, el diario basura crea un registro táctil de las propias experiencias.

Tatyiana Gordon, de 26 años, se inclinó por el diario basura en gran medida por esa razón. Empezó con el pasatiempo en junio pasado y ahora tiene el hábito de coleccionar recuerdos físicos a lo largo del día para ponerlos en su diario. Con la incertidumbre en torno al futuro de TikTok, recordó que los medios digitales pueden ser impermanentes: los recuerdos que ha publicado en la plataforma podrían algún día ser inaccesibles, pero ponerlos en su diario basura significa que siempre puede mirar hacia atrás.

Su nuevo pasatiempo también la ha inspirado a encontrar alegría y belleza en lo mundano, una práctica a la que a menudo se hace referencia en las redes sociales como ” romantizar tu vida “. Desde que comenzó a escribir un diario basura, aprendió a apreciar elementos que otros podrían ignorar: papel de regalo de Navidad, un mapa de la ciudad que recogió en una parada de descanso e incluso el papel a cuadros rojos y blancos que recubre una canasta de papas fritas para llevar.

“Muchas veces termino escribiendo en un diario basura recuerdos muy pequeños y específicos que, sin el espacio que he creado para mí, probablemente habría olvidado”, dice.

Recientemente, Gordon documentó una visita que hizo un sábado por la mañana con su pareja a una cafetería de la ciudad. Se llevó a casa una tarjeta de visita, un trozo de su taza de café y el recibo de su pedido, que luego colocó en una página de su cuaderno.

“Es un pequeño momento fugaz en una semana, pero fue muy especial probar algo nuevo y hacerlo con mi pareja”, dice Gordon. “Lo he hecho un poco más grande ahora que es un espacio permanente en mi diario”.

Es fácil sentirse abrumado y agotado por el flujo constante de noticias negativas en nuestros teléfonos. Al menos por ahora, Gordon dice que escribir un diario basura le brinda un respiro y una fuente de diversión fácil y económica.

Con información de Harmeet Kau.