Con el estreno de The Last of Us, Pedro Pascal se convirtió, para regocijo de los chilenos, en el nuevo novio de Internet, y él lo sabe. Sin embargo, no entiende el fenómeno y su recomendación es fijarse en alguien más joven, como Harry Styles.

Así lo afirmó en entrevista con SensaCine durante la promoción de la recién estrenada tercera temporada de The Mandalorian.

“Eres oficialmente el nuevo novio de Internet y el mundo está rendido a tus pies, ¿cómo estás viviendo todo esto?”, fue la pregunta de la periodista, a la que el actor de origen chileno respondió en español: “¿Pero qué le pasa a la gente que le gusta un viejo como yo? No entiendo, ¿qué ha pasado culturalmente? ¿Cómo puede pasar todo esto? Que se enfoquen en Harry Styles. ¿Qué les pasa?”.

Pedro Pascal también ha sido denominado el “daddy” de Internet a raíz de sus personajes en The Mandalorian y The Last of Us, pues en ambas series tiene a cargo el cuidado de un niño (Grogu) o niña (Ellie), tremendamente carismáticos ambos.

TikTok está saturado de videos editados por fans que le expresan su admiración. Incluso, recientemente se hizo viral el tipo de café que pide en Starbucks, después de que alguien le hiciera zoom a la etiqueta de su vaso.

¿Película de The Mandalorian?

SansaCine también le preguntó a Pedro Pascal si es que podríamos esperar una película de The Mandalorian, serie en la que interpreta a un cazarrecompensas que ha hecho de su misión cuidar a Grogu, conocido popularmente como “Baby Yoda”.

“Es tan cinemático el mundo de Mandalorian y de Star Wars (…), a mí me encantaría ver una película, pero esto viene de mí y sólo de mí, no sé qué son los planes”, respondió Pascal.

Sobre la posibilidad de unirse al universo Marvel, el actor contestó que “cualquier oportunidad o puerta que se abre, me encanta entrar”.

