Pedro Pascal es uno de los actores del momento gracias a su participación en exitosas series y películas como The Mandalorian o The Last of us, al punto de que hasta su pedido favorito de café se volvió viral.

Su bebida favorita quedó al descubierto luego de que se tomara una fotografía con una fanática en Nueva York. La mujer divulgó un video del momento y publicó una captura donde se puede apreciar el detalle del pedido, el cual estaba estampado en el vaso del artista.



El pedido no se viralizó por su rico sabor o por tener una llamativa presentación, sino que por la impresionante cantidad de café que tenía: seis shots de café espresso, en vez de los cuatro que trae normalmente el Iced Quad Espresso de Starbucks.

“Papá necesita su café todas las mañanas para llevar al mundo entero y un fandom (fanaticada) sobre sus hombros”, escribió en la descripción del video la fanática que captó el momento.

Revisa los memes y reacciones al café de Pedro Pascal

Los internautas rápidamente reaccionaron a la publicación. “¿Seis? Una taquicardia que le ha de dar”, “con razón siempre es muy extrovertido”, “¿su corazón está bien?”, “es una cantidad violenta de café” o “seis shots es una locura”, fueron algunos comentarios.

Algunos usuarios y usuarias fueron más allá y decidieron probar ellos mismos el café de Starbucks. “¿Pedro, estás bien?, ¿Qué tan seguido tomas esto? No lo sé Pedro, estoy preocupada por ti“, señaló una las arriesgadas catadoras.

Pedro Pascal coffee is 6 pumps of espresso. 😆 pic.twitter.com/N0cdUd7os4 — Amirulhafiz (@eyemeroll) February 26, 2023

Pedro Pascal después de tomar su café: pic.twitter.com/40aIiXu106 — Jorge De la Torre (@JorgeDlaTorre) February 25, 2023

I ordered Pedro Pascal’s signature coffee order: venti ice quad espresso with six shots of espresso and I-#PedroPascal pic.twitter.com/00FZ3fXSfe — Justin (@JustinGunderman) February 25, 2023

Pedro Pascal: Try my coffee. Me: pic.twitter.com/s64wP7XyiQ — Jonas Strandell (@strandell) February 25, 2023

Yo toda la vida: "Me gusta que a los vatos se les rice el cabello y se les formen picos detrás de la oreja" Pedro Pascal en chinga: "Agarren mi iced coffee con 6 shots de espresso que me voy a peinar como quiere mi reina" pic.twitter.com/O9hSA1giKq — Chester (@Maj0jita) February 24, 2023