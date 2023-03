Pedro Pascal es uno de los actores del momento, por lo que casi todo lo que hace se viraliza. En esta oportunidad, las redes sociales explotaron tras verlo degustar alimentos típicos de Chile, como el pan con palta.

En el segmento denominado “Snack wars” del canal LADBible TV, el chileno probó distintos productos tradicionales de Estados Unidos y Chile junto al director y actor Jon Favreau.

Marraqueta con palta, Super 8 y empanadas de pino, fueron algunas de las comidas probadas. Las reacciones al video no se hicieron esperar y decenas de usuarios publicaron sus más creativos memes.

Los mejores memes de Pedro Pascal probando snacks chilenos

Me every time Pedro Pascal speaks chilean spanish pic.twitter.com/V3byqsDEXh — Tais 🦭✨ (@_taishhuALT) March 2, 2023

Podrán decirse mil cosas de Pedro Pascal, pero PUTA EL HUEÓN CHILENO. Pongan su cara comiéndose una empanada en un billete, por favor. pic.twitter.com/B51QhWCusB — Sebas Castro (@xebatrocas) March 1, 2023

Pedro Pascal enseñándole a los gringos a comer marraqueta con palta y… pic.twitter.com/ahAd58QAfu — Guns N’ fritas (@elMabri_) March 2, 2023

“A marraqueta, with palta and salt in it” – Pedro Pascal pic.twitter.com/wKYtPSjuPm — gustavo (@pordiozero) March 2, 2023

Pedro Pascal diciendo "pan con palta" pic.twitter.com/1OAmlaHRsM — nigisella (@nigisella) March 1, 2023

aquí se acaba la discusión de como se llama el pan: si pedrito dice que se llama marraqueta, ES MARRAQUETA pic.twitter.com/sQEjPHjmj3 — michi (@MichelleMiguras) March 1, 2023

Pedro Pascal le dice palta al aguacate. Algún defecto debía de tener. pic.twitter.com/z6O8MltVU9 — 𝒷𝓇𝒾𝓍𝒾𝑒 🇲🇽 • favorite 🧛🏻🦇 (@supernovaesm) March 1, 2023

No me gusta la palta y aún así ver a Pedro Pascal comiendo pan con palta me limpió el cutis, alineó los chacras, se me pasó el dolor de espalda y recuperé ganas de vivir. — nigisella (@nigisella) March 1, 2023

pedro pascal con la palta pic.twitter.com/AOCr2pdObd — ANGEL🦢 (@angelitx___) March 2, 2023

la gringa: so this is avocado

pedro pascal: THIS IS PALTA pic.twitter.com/A2pTxJN12B — copy of ambar (@faithallway) March 1, 2023

Comparte este Pedro Pascal comiendo empanadas para que este 18 no te falte !! #PedroPascal #Pedrito pic.twitter.com/kDPywjtQAP — Éowyn 🗡️Dama de Rohan (@Eowyn_Robertson) March 1, 2023

Mira el video completo