Pedro Pascal reveló que un conductor le escupió su vehículo mientras transitaba junto a su hermana menor por Los Ángeles, Estados Unidos.

El actor contó la curiosa anécdota durante una conversación que tuvo con su par Steven Yeun para el segmento Actors on Actors de la revista Variety.

¿Qué dijo Pedro Pascal?

“¿Cuántas personas te han contado sus historias de ira en la carretera? Porque yo tengo una”, le dijo el chileno a Yeun, quien le pidió mayores detalles.

Pascal relató que el incidente probablemente fue su culpa, ya que ese día había estado en su vehículo desde las 11 de la mañana hasta 11 de la noche.

“Fue mi culpa. He tenido tres incidentes y todos han sido culpa mía. Le corté el paso a alguien para quitarme del camino. No quería causar un accidente, pero vi una oportunidad, me metí y esta persona realmente no quería que hiciera eso”, relató.

“Me salí de su camino y luego entré en el carril de giro a la izquierda. Él estaba tocando la bocina. Mi hermana menor estaba a mi lado en el asiento del pasajero”, dijo, y detalló que ignoró al conductor hasta que su hermana exclamó “dios mío”.

“Miré hacia arriba y había una gran gota de saliva, como si fuera un efecto visual que pusieron ahí. Estaba goteando por el lado de la ventana del pasajero. Mi hermana dijo ‘¡mierda!’” (…) Me escupió”, aseguró el actor entre risas.

“Estaba en shock. No me provocó ninguna rabia (…). Absolutamente, me humilló y me conmocionó, me asustó un poco, me perturbó. No me hizo enojar y yo me enojo fácilmente”, cerró.

Mira la conversación de Pedro Pascal con Steven Yeun