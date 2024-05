Vallejo se distancia de Yáñez sobre rol de Carabineros en procesos constituyentes: “Hubo aporte de muchas instituciones”

El general director afirmó que sin la institución policial, no habría habido una transmisión de mando presidencial, dos asambleas constituyentes “y no tendríamos un país en democracia como el que tenemos hoy día”.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, tomó distancia de las declaraciones del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, respecto al rol de la institución durante los dos últimos procesos constituyentes, e indicó que “hubo aporte de muchas instituciones” al respecto.

¿Qué pasó?

Ayer, en entrevista con Mega, el jefe de la policía uniformada afirmó que “si no hubiese sido por Carabineros, no habríamos tenido una transición de un mando presidencial a otro, no habríamos tenido dos asambleas constituyentes (Convención y Consejo Constitucional) y no tendríamos un país en democracia como el que tenemos hoy día”.

Sus declaraciones generaron una precisión por parte de la vocera del Ejecutivo.

Reacción de Vallejo

Durante la mañana, en entrevista con Radio Futuro, se le consultó a la ministra Vallejo por sobre los dichos del general Yáñez. “Todo el proceso constituyente lo fuimos construyendo distintos actores políticos”, respondió. Esto generó un flanco político al interior del Gobierno.

Posteriormente, en un punto de prensa que realizó junto al ministro Nicolás Cataldo (Educación) en Maipú, la vocera profundizó su punto.

En #Pudahuel, junto al ministro @nico_cataldo, las subsecretarías @nikicardoch y @AleArratiaM, y el alcalde @ItaloBravo, presentamos el Plan Ciudadanía y Alfabetización Digital que busca brindar herramientas que permitan enfrentar los riesgos que se presentan en el mundo digital… pic.twitter.com/EoK9BqiVoB — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) May 15, 2024

“La idea es que nunca ninguna persona en su individualidad sea un perjuicio, un obstáculo para ninguna institución. Las personas pasan, las instituciones quedan. Entonces, evidentemente, yo creo que más allá de la opinión que es legítima, compartimos todos y todas que las instituciones están primero y por eso hay que fortalecerlas, hay que apoyarlas y hay que respetar las instituciones dentro de una democracia. Y la institución policial jugó un rol, tanto la de Carabineros de Chile, como la Policía de Investigaciones, por eso es importante su modernización, su mejora continua”, comentó.

Respecto a los procesos constituyentes posteriores, Vallejo recalcó que estos fueron “complejos”, y junto a ello, indicó que “el estallido social no solamente fue un momento donde hubo violencia, hubo una manifestación pacífica enorme en nuestro país, que movió transversalmente mucha gente, independientemente de los partidos, de las organizaciones sociales, y sobre la cual seguimos conversando cómo resolver finalmente las demandas que ahí se levantaron”.

No obstante, la ministra llamó a evitar reducir el problema o la solución de la situación a un solo aspecto: “Lo que quiero decir es que, primero, hay demandas o malestares que están subyacentes al estallido social y que tenemos que hacernos cargo, que aún están pendientes, como las pensiones, y también hay que reconocer que la canalización de las soluciones en lo que respecta al proceso constitucional, dígase plebiscito o acuerdos constituyentes, hubo aporte de muchas instituciones y de muchos sectores políticos”, sentenció.