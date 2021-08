(CNN) – OnlyFans dijo el miércoles que suspenderá su próximo cambio de política para restringir el material sexualmente explícito, citando “garantías” que recibió que le permitirían ser “un hogar para todos los creadores”.

“Hemos obtenido las garantías necesarias para apoyar a nuestra diversa comunidad de creadores y hemos suspendido el cambio de política planeado para el 1 de octubre”, dijo la compañía en un tuit. “OnlyFans es sinónimo de inclusión y continuaremos proporcionando un hogar para todos los creadores”.

Cuando CNN Business le preguntó si el anuncio significa que el cambio de política podría entrar en vigencia en una fecha posterior, y si la compañía acordó hacer algún cambio para apaciguar a los bancos y permitir esta reversión, OnlyFans dijo: “Los cambios propuestos para el 1 de octubre de 2021 ya no son necesarios debido a las garantías de los socios bancarios de que OnlyFans puede admitir todos los géneros de creadores “.

El cambio se produce pocos días después de que OnlyFans anunciara que prohibiría a los creadores publicar “contenido que contenga una conducta sexualmente explícita”, lo que generó indignación entre las trabajadoras sexuales que habían contribuido a crear el éxito y la popularidad de la empresa. OnlyFans dijo que los cambios siguieron a las solicitudes de “socios bancarios y proveedores de pagos”.

En una entrevista con el Financial Times que se publicó a principios de esta semana, el director ejecutivo de OnlyFans, Tim Stokley, culpó a bancos como Bank of New York Mellon y JP Morgan, de quienes dijo que habían bloqueado los pagos de OnlyFans a los creadores y cerrado sus cuentas. (Esas empresas se negaron a comentar con CNN Business el martes).

Algunas trabajadoras sexuales estaban incrédulas tras el repentino cambio de actitud de la empresa. Solo unos días antes, OnlyFans había enviado un correo electrónico a los creadores con un enlace a su nueva política de uso aceptable detallando más sobre la prohibición de conducta sexualmente explícita planificada e informando a los creadores que “el contenido existente que no cumple con los estándares de la nueva política deberá ser eliminado antes 1 de diciembre de 2021 “.

“Siento que el derecho al trabajo me ha sido devuelto incluso después de que se burlaron de mí para que me lo quitaran”, dijo una creadora, que se hace llamar Maya Morena y que se unió a OnlyFans hace unos cuatro años. “La sensación es simplemente extraña”.

Morena le dijo anteriormente a CNN Business que pudo dejar de hacer trabajo sexual de servicio completo (reunirse con clientes en persona) y confiar en sus ganancias de OnlyFans para mantenerla. Ella dijo que planeaba eventualmente dejar la industria, pero no tenía la intención de hacerlo pronto, y señaló que está inscrita en la universidad y tiene que pagar el alquiler.

“He perdido tantas plataformas que no pensé que ganaríamos”, dijo. Morena utilizó anteriormente servicios como Backpage.com, el sitio web de anuncios clasificados que se cerró en 2018; Craigslist, que cerró su sección de personales ese mismo año; y Tumblr, que prohibió la pornografía a finales de ese año.

“Me gustaría algo más permanente en el futuro, una garantía de que no me pueden poner en riesgo para que me quiten mis derechos”, dijo.