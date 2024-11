Martín Cárcamo rinde homenaje a Felipe Camiroaga y recuerda enseñanza tras recibir premio internacional

El animador nacional fue reconocido con el premio al mejor Programa de Entretenimiento y, durante su discurso de aceptación, recordó a su querido amigo Felipe Camiroaga, fallecido en 2011 debido a un trágico accidente aéreo en la Isla Juan Fernández.

Este viernes por la noche se llevaron a cabo los prestigiosos premios internacionales “Martín Fierro”, que reconocen las mejores producciones de Latinoamérica.

En la ceremonia, realizada en Miami, Estados Unidos, el animador chileno Martín Cárcamo fue distinguido en la categoría de Programa de Entretenimiento por su trabajo en el espacio televisivo Qué dice Chile.

Durante su discurso de aceptación, Cárcamo aprovechó la instancia para rendir un emotivo homenaje a su amigo de toda la vida, el recordado animador Felipe Camiroaga.

“Me gustaría saludar a todos los nominados porque hay muchos amigos de distintos países que hacen un muy buen trabajo”, expresó en un inicio.

Posteriormente, recordó una enseñanza de Camiroaga, quien dejó una huella imborrable en su vida profesional y personal: “Hay un gran amigo de toda la vida, que ya no está con nosotros, Felipe Camiroaga. Cuando yo era muy joven, me dijo lo siguiente: ‘Un buen animador, con un equipo que no ande bien, no va a funcionar. Y un muy buen equipo, con un animador que sea más o menos, va a andar muy bien’“.

Cabe destacar que Martín Cárcamo y Felipe Camiroaga compartieron varios años de trabajo en TVN, donde forjaron una sólida relación de amistad que trascendió las pantallas.

Revisa el momento a continuación: