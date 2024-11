Le diagnosticaron cáncer y sus amigos lo sorprendieron haciéndose su mismo tatuaje: La viral historia chilena en Tik Tok

Benjamín Álvarez subió un video contando la historia sobre cómo sus amigos de toda la vida lo sorprendieron luego que le amputaran el brazo izquierdo y perdiera la movilidad de sus piernas.

A través de su cuenta de Tik Tok, el usuario Benjamín Álvarez publicó un video que en pocas horas se hizo viral en Chile.

En el registro, cuenta la sorpresa que preparó su grupo de amigos en medio del tratamiento contra el cáncer que está enfrentando.

Uno de sus amigos le señaló en el video que “todos sabemos que no podemos compartir tu dolor pero te podemos acompañar en el proceso. Y como grupo decidimos plasmarnos eso en la piel“.

Luego de un par de palabras de otras personas del grupo, todos procedieron a mostrarle los tatuajes que se habían realizado. Era él mismo que Benjamín tenía tatuado en su brazo derecho.

La historia de Benjamín en Tik Tok tras su diagnóstico de cáncer

En conversación con LUN, el protagonista del video señaló que la flor que sus amigos se tatuaron -y que él tenía tatuada desde 2023- es una Lycoris Radiata.

“Esa flor es japonesa. Es la flor de la muerte. Siento que en los últimos años me ha perseguido la muerte todo el tiempo, respirándome en el oído constantemente”, sincera él.

Benjamín relató que fue diagnosticado con cáncer rabdomiosarcoma alveolar en 2022 y que desde entonces está en tratamiento.

El gesto de sus amigos se produjo luego que en octubre pasado le amputaran el brazo izquierdo y -debido a una negligencia médica- perdiera la movilidad de sus piernas.

En la descripción del video, Benjamín escribió: “La sorpresa que me hicieron recientemente me dejó sin palabras. Por eso quise escribir estas líneas para expresar lo mucho que valoro la hermosa amistad que he conseguido y construido con ustedes. Quizás, si no fuera por mi enfermedad, no habría tenido la oportunidad de fortalecer este vínculo que ahora es tan importante para mí”.

Puedes ver el video completo a continuación: