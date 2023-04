(CNN) – Keanu Reeves puede ser famoso por interpretar al asesino a sangre fría John Wick. Sin embargo, él y su novia, Alexandra Grant, protagonizaron un momento de lo más tierno este fin de semana.

En una aparición en la alfombra roja en la Gala del Museo de Arte Contemporáneo en Los Ángeles este sábado, la pareja fue fotografiada sonriendo y compartiendo un beso.

Grant, una artista visual galardonada, eligió para la ocasión un vestido floral de color rojo brillante que llegaba hasta el suelo, mientras que Reeves lució un elegante traje azul marino y una corbata a rayas.

En una entrevista reciente con la revista People, Reeves ofreció una visión poco común de la relación cuando se le preguntó sobre su “momento de felicidad más reciente”.

“Hace un par de días con mi amor”, dijo la estrella de “Matrix” en la entrevista el mes pasado. “Estábamos en la cama. Estábamos conectados. Estábamos sonriendo y riendo tontamente. Sintiéndonos bien. Fue realmente agradable estar juntos”.

Aunque Reeves y Grant hicieron público su romance en noviembre de 2019 cuando caminaron de la mano por la alfombra roja de una gala de arte en Los Ángeles, han tenido una relación profesional durante años.

La pareja, que dirige la editorial X Artists’ Books, colaboró en la colección de poesía debut de Reeves en 2011, “Ode to Happiness”, para la cual Grant proporcionó las ilustraciones. Se unieron nuevamente para su libro de 2016, “Shadows”.

En 2020, Grant reveló que inicialmente no estaba segura de dejar que el mundo supiera que eran algo.

“Creo que todas las personas que conocí me llamaron la primera semana de noviembre y eso es fascinante”, le dijo a la revista Vogue. “Pero la pregunta que me he estado haciendo en todo esto es: ‘¿Cuál es la razón?’”.