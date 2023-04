(CNN en Español) – Karol G expresó este jueves su decepción e inconformidad luego de que se publicaran sus primeras imágenes de portada en la revista GQ edición México.

La cantante colombiana criticó lo que dijo fueron ediciones excesivas a las fotografías.

“Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así, y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, escribió Karol G en una publicación de Instagram.

La artista, originaria de Medellín, dijo que comunicó a GQ su malestar con respecto las ediciones, sin lograr que hubiera un cambio antes de la publicación.

“Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto”, sostuvo la cantante.

La portada de GQ que molestó a Karol G

Karol G publicó su queja en un pequeño carrusel de dos fotografías en Instagram. La primera imagen la muestra al natural y sin maquillaje, confirmó la publicista de la artista a CNN.

La segunda imagen es la portada de GQ en la que se observa a la cantante más delgada y con unos pómulos muy sobresalientes.