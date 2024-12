Hombre escondió 5 cofres con un tesoro valorado en más de US$ 2 millones por todo Estados Unidos: Revisa cómo encontrarlos

Dentro de los cofres, los buscadores y buscadoras pueden encontrar artículos como cartas raras de Pokémon, recompensas de naufragios, recuerdos deportivos, oro y medallas preciosas, incluidos artículos propiedad de o fabricados por Pablo Picasso, George Washington, Amelia Earhart y Jackie Kennedy Onassis.

(CNN) – ¿Qué se necesita para canalizar el espíritu de Jacques Cousteau y buscar un tesoro secreto?

Para Jon Collins-Black, esta pregunta desencadenó un viaje emocionante que lo llevó a esconder cinco cofres del tesoro por todo Estados Unidos.

Su nuevo libro, Hay un tesoro dentro, ofrece pistas para cazadores de tesoros entusiastas, enviándolos a una expedición para encontrar cofres escondidos con un valor de premio combinado de más de US$ 2 millones.

La inspiración

Collins-Black ha sido un entusiasta de la fantasía durante toda su vida, sumergiéndose en juegos y aventuras míticas como Dungeons & Dragons desde la infancia.

En 2015, el exitoso músico y empresario buscaba un cambio de ritmo e imaginó un proyecto que lo ayudara a reconectarse con su imaginación más joven.

Motivado por la famosa búsqueda del tesoro de Forrest Fenn, que comenzó en 2010, Collins-Black soñó con crear algo más personal y accesible. En lugar del único cofre de Fenn escondido en las Montañas Rocosas, Collins-Black imaginó múltiples tesoros que le permitirían a cada persona del país tener la oportunidad de estar más cerca de uno de los cofres.

“Quería que los cofres estuvieran separados para darle a la gente una posibilidad optimista y aventurera”, dijo.

Con una formación creativa en escritura, desde poesía hasta la publicación de libros para niños, Collins-Black combinó sus habilidades para producir Hay un tesoro dentro, destinado a entretener incluso a aquellos que no planean buscar el tesoro.

La búsqueda

Cada capítulo contiene pistas detalladas que conducen a uno de los cinco cofres.

Aunque Collins-Black no ha revelado los detalles del libro, promete que cualquiera puede encontrar el tesoro. “Todas las pistas que necesitas están en el libro”, afirmó.

Para proteger la integridad de la búsqueda, Collins-Black trabajó con la menor cantidad posible de estrategas y editores para evitar que se filtraran pistas al público. Incluso decidió mantener en secreto la ubicación del tesoro para su esposa.

“Realmente no podía consultar a otras personas porque no quería que tuvieran esa carga”, dijo.

Sin un plan claro para un proyecto tan ambicioso, él experimentó mediante prueba y error, ajustando cuidadosamente la dificultad de las pistas.

Hay un tesoro adentro ya ha generado revuelo, con miles de participantes reunidos en canales de discusión como Discord para compartir sus teorías. Muchos incluso están convencidos de haber identificado los estados donde se encuentra el tesoro, según Collins-Black.

Los aventureros no tienen por qué preocuparse por su seguridad mientras buscan, afirma. No es necesario realizar exploraciones submarinas peligrosas, escalar ni entrar en propiedades privadas y cualquier persona con una salud normal puede viajar a los sitios. Es importante saber que no es necesario excavar para encontrar el tesoro.

Aunque Collins-Black quiere que la búsqueda del tesoro sea exigente, es claro respecto del cronograma: “Espero y creo que podría llevar un poco de tiempo, pero no necesito que esto dure una eternidad”, dijo.

Si los cofres permanecen sin ser encontrados durante varios años, cree que publicará pistas adicionales (o tal vez incluso una secuela) para que la búsqueda cobre vida.

El tesoro

Collins-Black seleccionó meticulosamente los tesoros ocultos dentro de los cofres para cautivar una amplia gama de intereses y ofrecer una experiencia de búsqueda de tesoros incomparable.

En colaboración con historiadores, Collins-Black asistió a subastas hasta crear la colección perfecta y única. Financió las piezas con dinero que ahorró de sus primeras inversiones en bitcoins.

“Me sentí como un niño en una tienda de dulces”, dijo.

Dentro de los cofres, los buscadores pueden encontrar artículos como cartas raras de Pokémon, recompensas de naufragios, recuerdos deportivos, oro y medallas preciosas.

Entre algunas de las posesiones más preciadas se encuentran aquellas con significado histórico, incluidos artículos propiedad de o fabricados por Pablo Picasso, George Washington, Amelia Earhart y Jacqueline Kennedy Onassis.

Mientras los cofres esperan ser descubiertos, el valor de muchos artículos continúa creciendo.

Es casi imposible para Collins-Black seleccionar un artículo favorito del lote, pero algunos artículos específicos (un broche que alguna vez fue propiedad de Jackie Onassis, una esmeralda de 96 quilates y la medalla de oro olímpica de 1960 de Wilma Rudolph) ocupan un lugar especial en su corazón.

El único artículo de su lista de deseos que no pudo conseguir fue una de las pipas de Albert Einstein, que perdió en una guerra de ofertas.

Un cofre fue hecho intencionalmente más grande y más valioso que los otros para aumentar las apuestas.

“Quería darle más valor a un cofre del tesoro”, dijo Collins-Black.

Con pistas esperando a ser desentrañadas y tesoros por descubrir, la búsqueda ha comenzado oficialmente: ¿serás tú quien encuentre el gran premio?