“En Springfield se están comiendo los perros”: Los memes con cameo de Los Simpsons que dejó la insólita afirmación de Trump en el debate presidencial

Una curiosa afirmación de Donald Trump en el debate presidencial de Estados Unidos con Kamala Harris ha desatado una serie de memes en redes sociales.

En el debate, el expresidente planteó que “en Springfield se comen a los perros. La gente se come a los gatos. Se comen a las mascotas de la gente que vive allí”.

“Esto es lo que está pasando en nuestro país”, afirmó tajante, haciendo alusión a una serie de denuncias, no de la ciudad de Homero Simpson y compañía, sino que a la ciudad estadounidense de Ohio. Acusaciones que han sido desechadas por diversos organismos.

“In Springfield they’re eating the dogs, the people that came in, they’re eating the cats, they’re eating… THEY’RE EATING THE PETS of the people that live there.” 🫠 #Debate2024 pic.twitter.com/KO6TzJO09x

Donald Trump said they’re eating the dogs in Springfield 😂🤣🤣 #Debate2024 pic.twitter.com/gs5753KoWz

⚠️ BREAKING NEWS ⚠️ I just received this never before seen picture of a family in Springfield surrounding a helpless dog in hopes to eat him for dinner! Trump was right all along! #Debates2024 pic.twitter.com/diYi2zR8Od

50 years of academic literature on punitive turn and Trump arguing that crime rates are down in the rest of the world because countries are sending their criminals to the US… 🤨

PS: and they’re eating dogs and cats in Springfield. 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/wOrOT4v2TF

— Joao Velloso (@VellosoJGV) September 11, 2024