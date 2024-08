Don Carter revela que le ofrecieron ser candidato a alcalde: “Dije que ni cagando”

A pesar que el actor criticó duramente a los rostros televisivos que postulan a cargos políticos, recalcó que "no creo que me iría mal" si es que alguna vez se postulara.

El actor Juan Alcayaga, más conocido como Don Carter por su papel en “El mundo del profesor Rossa“, se refirió a su presente y a los proyectos en que está trabajando actualmente.

Pero también abordó un ofrecimiento para un cargo político que le hicieron, pero que él rechazó tajantemente.

Me dijeron “estamos buscando alcalde”

En conversación con La Cuarta, Alcayaga aseguró que “me invitaron a una reunión para participar en política“. En ese sentido, señaló que le dijeron: “Estamos buscando alcalde“, a lo que él respondió que “ah, no, ni cagando“.

“Ya estaba hasta acá con todos estos hueones, el Hotuiti (Teao) y todos estos famosos que salen porque son de la tele, pero no porque la gente crea (en un proyecto político)”, señaló el actor.

Del mismo modo, aseguró que “me da una vergüenza ver al Florcita Motuda con las pelotudeces que hacía en el Congreso; es un payaso… No me atrajo”.

Más allá de sus reparos con la situación, Alcayaga también se puso en el lugar de candidatearse. “No creo que me iría mal, porque veo el cariño de la gente, buena onda. Pero no me metería nunca, no, no. Ni cagando“.