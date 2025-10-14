Buscan reconstruir el Caliri Special, un auto que solo se fabricó en Chile

El chasis y el motor del vehículo viajaron por mar por cerca de 40 días.

Hace pocos días llegó a Chile una especial carga. Se trata de un chasis de 1929 y un motor de avión de 1930, ambos de la marca Rolls-Royce.

Las piezas corresponden a una colección privada de Londres, que viajaron vía marítima por cerca de 12 mil kilómetros y luego por tierra desde el Puerto de San Antonio hasta los talleres del Museo del Automóvil EFO Racing, Arte y Ciencia, en la comuna de María Pinto.

Iván Ortúzar, uno de los fundadores del museo y quien coordinó la compra y el traslado de las piezas, comentó que estas son “el corazón y la columna del Caliri Special y son lo único importado” y que el traslado significó una inversión de cerca de $70 millones.

El Caliri Special es un modelo único que, debido a un diseño que incluyó un motor de avión, se convirtió en 1935 en el primer auto en Sudamérica en superar los 200 kilómetros por hora.

A 90 años de ese hito, el Museo del Automóvil EFO Racing, Arte y Ciencia busca recrear el histórico vehículo.

Ortúzar añadió que “no queríamos pasar sorpresas, por lo que contactamos a la empresa con mayor experiencia en logística automotriz”, Greenwish Cargo.

Esta firma ha traído a Chile los principales autos de colección que están en el país, como los modelos Alfa Romeo, Lamborghini o Fórmula 1,

El gerente general de la empresa, Matías Baerwald, señaló que “son vehículos valorizados sobre el millón de dólares, por lo que requieren de cuidados especiales para evitar cualquier daño, aunque sea un raspón”.

De ese modo, el chasis y el motor para el Caliri Special tuvieron que ser sometidos a un proceso de extracción de líquidos internos, como el aceite o la bencina, para posteriormente instalarse con un sistema de topes con el objetivo de evitar que vibraciones u otro tipo de movimiento genere daños en la maquinaria.

Baerwald explicó que “fueron casi 40 días en el mar, por lo que es crítico que todo quede bien asegurado, en un container completamente hermético, que impida que entre humedad o salinidad”.

Ya en territorio nacional, el proceso de fabricación del Caliri Special demorará entre 10 a 12 meses. Su exhibición será el plato de fondo de la puesta en marcha de la segunda fase del museo, que hasta ahora tiene 30 modelos y que sumará otros 40.