¿Los Backstreet Boys de La Florida?: Rodolfo Carter y Daniel Reyes celebran bailando al ritmo de “I Want It That Way”

El sucesor respaldado por Carter, Daniel Reyes, logró la mayoría en La Florida con un 52,63% de las preferencias, superando a Nicolás Hurtado. Para celebrar, el alcalde electo se unió a Carter en un baile al estilo de la boy band estadounidense.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, expresó su alegría a través de sus redes sociales tras la victoria de su candidato, Daniel Reyes, quien obtuvo un 52,63% de los votos en las recientes elecciones municipales.

Este resultado superó con creces al 29,39% que alcanzó su principal competidor, Nicolás Hurtado, lo que garantiza la sucesión de Reyes en el sillón edilicio de la comuna.

Carter celebró la ocasión con un video que se había viralizado anteriormente, donde se les puede ver bailando con entusiasmo a pesar de que algunos espectadores pudieran sentir incomodidad.

En el clip, el alcalde aparece en primera fila, realizando un “lip sync” junto a Reyes y un grupo de seguidores, al ritmo de la emblemática canción I Want It That Way de la famosa boy band de finales de los 90, Backstreet Boys.

“¡Ganamos! y disfrutamos bailando, aunque algunos les de ‘cringe’“, escribió en sus redes.