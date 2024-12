“¡Attenzione, pickpocket!”: La historia de la mujer que se hizo viral evitando robos en las calles de Venecia

Desde que publicó su primer video en redes sociales en junio de 2023, los videos de Monica Poli han acumulado millones de vistas en múltiples plataformas. Ese primer video obtuvo 69 millones solo en TikTok, dice (aunque ya no está en la plataforma).

(CNN) – A dos cuadras de salir del Puente de Rialto de Venecia en busca de carteristas, Monica Poli ha identificado a quienes cree que son tres de ellos.

“ ¡Attenzione, pickpocket”, grita tan fuerte que se oye a una cuadra de distancia. “¡Atención, carteristas!” (Hace sus anuncios en italiano, inglés y español para alertar a la mayor cantidad posible de turistas).

La gente se detiene y se queda mirándola. Una mujer dice, en inglés, “Gracias” y trae a su familia para una foto. Un turista francés se acerca a Poli para agradecerle todo lo que hace. Alessandro Lavardato, como otras 605.000 personas, sigue a Poli en Instagram.

“Le agradezco el trabajo que hace y la ayuda que brinda a los turistas”, dice. “Estos carteristas son un verdadero problema”.

Olvídense de artistas como Tiziano o Tintoretto: para muchas personas hoy en día, la persona más asociada con Venecia es Poli, una veneciana de 58 años que pasa gran parte de su tiempo libre patrullando las calles de la ciudad de los canales en busca de carteristas.

Su voz fenomenalmente poderosa y su frase característica —“attenzione pickpocket, attenzione borseggiatori”— han sido sampleadas en himnos de baile, colocadas sobre imágenes de jugadores de baloncesto arrebatando el balón de debajo de las narices de sus competidores e incluso manifestantes marchando contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Pero es al verla trabajar en Venecia que realmente se calibra su impacto.

Después de haber enviado a un sospechoso a los callejones a gritos hasta que se retira a toda prisa, la gente aplaude. “Brava Monica” (“Bien hecho, Mónica”), grita un transeúnte. El sospechoso pasaba tranquilamente por H&M, no robaba, pero Poli dice que lo reconoció. Hay alrededor de 100 carteristas hombres trabajando regularmente solo en Venecia, dice, y la tarea para ella y sus compañeros voluntarios es aprender a reconocer sus caras.

Incluso cuando entra en tiendas y bares, Poli es abordada por personas que la reconocen y aprecian lo que está haciendo. Caminar por la ciudad con ella es como estar en presencia de la realeza. Los antiguos gobernantes de Venecia en su apogeo republicano, los dux, siempre fueron hombres. Pero hoy, Poli es la dogaressa no oficial de la ciudad.

Espiral de delitos menores en aumento

A pesar de su gran diversión, los videos de Poli (actualmente tiene 461 en Instagram ) han puesto de relieve un problema creciente de delitos menores en Italia.

Según un informe de septiembre de 2024 del Ministerio del Interior italiano, publicado por el sitio web L’Eurispes, los datos de 2023 y principios de 2024 sugieren que los robos en el transporte público durante la última década han experimentado un crecimiento constante desde 2021, y en 2023 se registraron las cifras más altas de robos en los últimos 10 años.

Los robos en trenes de todo el país aumentaron un 21%, pero los robos en trenes de Venecia aumentaron un enorme 38,8%.

La inmensa mayoría de las víctimas eran extranjeras: el 78% de los robos en autobuses, el 81% de los robos en trenes y un sorprendente 94% de los atracos en el metro.

Tan solo el mes pasado, el periódico local Il Gazzettino escribió que Venecia “parece haberse convertido en el lugar de trabajo preferido [de los carteristas]… una mina de oro” gracias a sus calles abarrotadas que permiten a los ladrones codearse legítimamente con sus desprevenidos —y habitualmente extranjeros— objetivos.

Tal vez los turistas tienden a estar menos alerta; tal vez los italianos son más conscientes del problema. Pero para Poli, hay otra razón crucial por la que los extranjeros son el blanco de ataques.

Una ley de diciembre de 2022, conocida como riforma Cartabia, cambió la forma en que el sistema judicial italiano maneja los delitos menores. Esto significa que para detener a un carterista, la policía exige que la víctima presente una denuncia formal. Además, si la víctima no se presenta al juicio posterior, la acusación se anula automáticamente.

“La reforma Cartabia se implementó para agilizar el proceso judicial en Italia y reducir los retrasos en los procesos judiciales”, afirma Vincenzo Senatore, socio principal de Giambrone Law . “Sin embargo, ha recibido críticas por permitir que los carteristas evadan el proceso. Con esta reforma, si la víctima de un robo no presenta una denuncia oficial, el autor puede evitar las consecuencias legales”.

El Ministerio del Interior de Italia no respondió a una solicitud de comentarios.

Debido a esta laguna legal, los turistas son los blancos más fáciles, comenta Poli, porque incluso si atrapan a los ladrones en el acto y hacen una denuncia, cuando el caso llegue a juicio, probablemente ya habrán regresado a casa. Y eso significa que Venecia, cuyos aproximadamente 30 millones de visitantes anuales eclipsan a la población local de menos de 50.000 habitantes, se ha convertido en un foco de delincuencia menor.

Según cifras del Gazzettino, en 2019, el último año “normal” (prepandémico) antes de que se introdujera la ley, se detuvieron a 82 carteristas en Venecia. En noviembre de 2024, solo se habían producido dos arrestos . Las crecientes estadísticas han hecho que Venecia se sitúe entre las 10 principales ciudades italianas en “criminalidad”, de acuerdo a Il Sole 24 Ore.

Senatore “coincide” con la teoría de Poli. “La reforma de Cartabia ha suscitado inquietudes, especialmente en zonas con gran afluencia turística como Venecia, donde los carteristas son habituales”, afirma, y ​​añade que grupos de voluntarios como Cittadini Non Distratti (“Ciudadanos sin distracciones”) de Poli están tomando “medidas proactivas para proteger a los visitantes”.

Un ‘Batman’ improbable

Poli es un personaje poco probable para Batman. Nacida y criada en Venecia, trabajó en una tienda de ropa en Londres antes de regresar a su amada ciudad. Vive en el centro histórico de Venecia con su familia y trabaja en un empleo obrero (que no quiere que se publique por razones de seguridad).

Parece casi ofendida ante la sugerencia de que rastrear carteristas es su pasatiempo. “Tengo otros pasatiempos”, dice. “Esta es mi… misión”.

Se trata de una misión que nació en los años 90, cuando trabajaba en una tienda de ropa de Venecia muy popular entre los visitantes japoneses. “Fue cuando empezaron los carteristas: la gente sabía que los viajeros asiáticos llevaban mucho dinero en efectivo”, explica.

“Vinieron a pagar y se encontraron sin su billetera. No puedo ni describir [su reacción], era como si hubiera sucedido algo imposible”, comenta.

Se unió a Cittadini Non Distratti, un grupo de voluntarios fundado en los años 1990. Durante tres décadas, los miembros, que ahora suman alrededor de 50, con una red más amplia de informantes con vista de águila, han mantenido los ojos abiertos para detectar señales de malversación.

Los miembros proceden de todos los ámbitos sociales. Algunos trabajan en el sector turístico, otro en la red de transporte público y otro en un quiosco de venta de recuerdos.

Y luego está Poli, que patrulla las calles en su tiempo libre. Incluso cuando regresa del supermercado, afirma, si ve a un carterista, tira las bolsas y va tras él.

“Creo que lo hago por un sentimiento de orgullo cívico”, expresa. “Creo que si alguien viera a un carterista robando mi billetera, haría lo mismo”.

Poli no solo está perdiendo el tiempo, sino que también se está poniendo en riesgo. Desde que comenzó a publicar sus videos, centrando la atención mundial en los delitos menores de Venecia, cuenta que le robaron el teléfono y la atacaron físicamente en marzo, la rociaron con gas pimienta en junio y le escupieron en noviembre.

Ha recibido numerosas amenazas, acusa, y tiene que tener cuidado por dónde camina. “¿Me voy a meter en callejones donde no hay nadie más? Mejor no”, dice optimista.

Poli no es la única en lo que se refiere a represalias. Solo en el último año, según los medios locales, uno de los fundadores de Cittadini Non Distratti, Franco Dei Rossi, fue golpeado en la cara y con un teléfono móvil.

Un barista que interceptó a unos ladrones de camino al trabajo en noviembre acabó en el hospital tras ser rociado con gas pimienta y golpeado en la cara. Incluso un trabajador de un autobús acuático recibió una botella en la cabeza en septiembre cuando sorprendió a dos carteristas en pleno robo.

Poli señala que los miembros del grupo también han sido amenazados con cuchillos.

“Siempre mal”, tituló un video reciente en el que un sospechoso le escupió y le hizo gestos obscenos. “Cada vez es peor”.

Y aun así, sigue saliendo casi todos los días para advertir a las víctimas en esta ciudad acuática. “Voy a trabajar y, cuando salgo, estoy operativa”, indica.

Interrumpe la entrevista dos veces: una para perseguir a un carterista que dice conocer de hace mucho tiempo y otra cuando ve a tres hombres actuando de manera sospechosa en la Piazza San Marco. Mientras camina por las calles, con el sombrero bien calado sobre la cara, observa continuamente a la gente que la rodea en busca de comportamientos sospechosos: alguien que se acerque demasiado a alguien o que haga señales sutiles a sus cómplices.

Cuando nos encontramos, Poli está deprimida. No por el hombre que la escupió frente a la cámara dos días antes, sino porque, el día anterior, vio a unos carteristas robando a un anciano, pero no pudo alcanzarlos a tiempo.

La costumbre de los ladrones de atacar a los más vulnerables la molesta. En varias ocasiones menciona la precaria situación financiera de muchos jubilados en Italia, donde casi el 10% de las personas viven en “absoluta pobreza”, según cifras del gobierno .

Una ‘organización criminal’

No son solo los carteristas los que atacan a Poli. El año pasado, para muchos, pasó de ser una heroína a cero cuando sus seguidores se dieron cuenta de que es concejala de la Lega, un partido político populista de derecha.

El líder actual, Matteo Salvini (viceprimer ministro de Italia), ha sido mordaz con la comunidad gitana y ha defendido la política de discriminación racial de la policía italiana en fecha tan reciente como octubre. Actualmente está siendo juzgado por impedir que un barco de solicitantes de asilo atracara en Italia en 2019.

Pero Poli asegura que sus creencias políticas son independientes de su deseo de acabar con los pequeños robos en su ciudad. Y aunque algunos han dicho que sus vídeos son racistas contra la comunidad gitana (aunque la propia Poli nunca ha comentado la nacionalidad de las personas que aparecen en sus vídeos), ella subraya que los protagonistas de sus videos no son desconocidos, sino personas a las que ve semana tras semana y, en algunos casos, lo ha hecho durante décadas.

Otro miembro de Cittadini Non Distratti, Antonio Incandela, le dice a CNN por separado que su movimiento es apolítico. No tiene afiliaciones, dice; otro voluntario es miembro del partido comunista.

En realidad, Poli afirma que se trata de un crimen organizado. “El hurto es un negocio multimillonario en toda Europa, es una organización criminal a nivel mafioso”, recalca, y añade que los voluntarios han visto cómo los carteristas empiezan siendo niños y se convierten en un negocio. La protección de los niños es, afirma, un área de gran preocupación.

Europol , la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, dice que “la escala y el nivel de organización de los carteristas [en toda Europa] sugieren que los grupos móviles del crimen organizado están muy involucrados”.

Un portavoz de Europol declaró a CNN: “Existen grupos altamente profesionales, a menudo basados ​​en familias o clanes, que son muy activos en zonas turísticas como Venecia, Barcelona o París”.

Los videos de Poli que muestran las caras de supuestos carteristas también han sido objeto de críticas. Ella dice que sus cuentas de TikTok han sido cerradas dos veces por causar angustia a las personas que aparecen, lo que la llevó a abandonar el canal y comenzar un YouTube en su lugar. TikTok no respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios de CNN.

“Hay gente que defiende la privacidad de los carteristas”, asevera. “Yo digo que está bien, que también se puede asumir la responsabilidad de reembolsar el dinero a las personas que han sido robadas, a los ancianos, a los discapacitados, a los turistas que son víctimas de robos todos los días”.

El año pasado fue criticada por decirle al New York Times que tenía un “sexto sentido” para reconocer a los carteristas, pero dice que es su comportamiento, no su apariencia, lo que la alerta.

“Hay conductas que observamos y con el paso de los días las vamos evaluando. A veces están junto a las ‘históricas’ [antiguos carteristas] y nos damos cuenta de que puede ser una de ellas”, comenta.

“Cuando vemos a los que llevan aquí más de 10 años, si son dos o tres, puede que estén dando un paseo, aunque tengo mis dudas. Intentamos ver, analizar lo que están haciendo [antes de alertar al público]. Pero el 100% de las veces vemos que se ponen en acción cuando se acercan a la gente”. Es entonces cuando suelta su famoso grito de “atención carterista”.

Cómo mantener tus bolsillos a salvo de robos

Si vas a viajar a Italia pronto, es posible que te preguntes cómo reconocer a un carterista. Pero Poli dice que eso es una pérdida de tiempo: después de todo, se parecen mucho a ti. La razón por la que los reconoce, dice, es porque ve las mismas caras todos los días.

En cambio, Poli señala que los visitantes deberían concentrarse en proteger sus propias pertenencias. Los bolsillos internos de las chaquetas y los bolsos son esenciales, dice, y sugiere separar el dinero en efectivo y las tarjetas en un bolsillo interno, y el documento de identidad y los permisos de conducir en otro.

Nunca lleves nada detrás de ti, ya sea en un bolsillo o en un bolso.

“Cuando estás en un muelle lleno de gente, sientes que te empujan y en un instante te quitan la cartera”, añade. “O estás en medio de una multitud y no lo sientes, incluso vuelven a cerrar el cierre. Mantén siempre la cartera al frente y la mano sobre ella”.

Ella aconseja utilizar un cordón para sujetar el móvil al bolso o a la ropa.

Y cuando compre un billete de vaporetto (autobús acuático), tenga cuidado con quién está detrás de usted. Ella dice que a menudo los ladrones trabajan en parejas: uno observa a los visitantes mientras ingresan su PIN para comprar el boleto y el otro está en el muelle, listo para pasar la tarjeta y “vaciar su cuenta”.

“Todo el mundo dice: ‘Nunca me robarán’, pero no es cierto”, afirma.

“Cuando me robaron la cartera, me volví loca. Tenemos de todo en la cartera: tarjetas, dinero, fotos de nuestras familias, documentos importantes. Imagínese lo que le sucede a una persona mayor que tiene fotos de personas que ya no están con nosotros. Tal vez tengan la única foto que queda ahí”.

Pero sigue sus instrucciones, y “disfrutarás de tus vacaciones en paz”.

Antes de encontrarnos, Poli se niega a compartir sus datos de contacto. Insiste en reunirse en un espacio público en una zona donde la policía realiza patrullajes regulares y se presenta con un acompañante masculino.

“Recibo muchas amenazas, hace dos semanas me golpearon, me escupieron, me empujaron”, indica. “Pero sigo adelante porque no está bien. Seguiré adelante mientras pueda”.