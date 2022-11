Nota del editor: Ian Kerner es un terapeuta matrimonial y familiar licenciado, escritor y colaborador sobre relaciones para CNN. Su libro más reciente es una guía para parejas, So Tell Me About the Last Time You Had Sex.

(CNN) – Muchos hombres heterosexuales llegan a mi consulta admitiendo que eligieron a su pareja sin tener en cuenta la atracción sexual.

Durante las sesiones de terapia matrimonial con su pareja en la sala, el hombre afirmará que no sabe por qué no experimenta deseo. Tal vez sea el estrés, la baja testosterona o la ansiedad. Pero cuando me reúno con él individualmente, suele contar una historia diferente. Me dice que eligió a su pareja sin priorizar la atracción sexual.

¿Por qué elegiría una persona a un posible compañero de vida sin sentir la chispa de la atracción sexual? ¿Pueden estas relaciones sobrevivir y prosperar? ¿Puede cultivarse después algo como la atracción sexual que no existía en un principio?

Lee también: 30 años de “Sex”, el libro que revolucionó las normas: Madonna dice que Miley, Cardi y Kim K pueden darle las gracias

He hablado con muchos hombres en sus 30 que me han dicho: “Cuando encontré a la mujer con la que quería casarme, marcaba todas las casillas. Excepto una”. Las características de esa lista incluyen “ser mi mejor amiga“, “será una madre increíble“, “nuestros amigos y familias se llevan muy bien” y “me quiere de verdad“. ¿La única casilla sin marcar? La atracción sexual, y a menudo los hombres ni siquiera mencionaban esa cualidad para empezar.

Me quedé atónito.

La sexualidad es lo que realmente distingue una relación romántica de una platónica: me parece que es un tipo de “pegamento para relaciones” que ayuda a las parejas a permanecer juntas en tiempos difíciles. Por eso me desconcierta que tanta gente le reste valor al sexo a la hora de elegir una pareja para una relación duradera.

“Las investigaciones demuestran que, aunque el atractivo físico suele estar entre los rasgos más importantes que la gente desea en una pareja romántica, en realidad no encabeza la lista ni para los hombres ni para las mujeres“, afirma el Dr. Justin Lehmiller, investigador del Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana, un centro de investigación dedicado a la sexualidad. “Rasgos como la inteligencia, el humor, la honestidad y la amabilidad suelen ser al menos tan fundamentales, si no más”.

Lee también: Harry Styles responde a quienes critican su sexualidad: “Todos tienen su propio viaje”

Algunos hombres han interiorizado una visión de las mujeres de “lo uno o lo otro”: las que son grandes esposas y madres y las que son sexualmente aventureras, según la doctora Elizabeth Perri, terapeuta sexual de Chicago.

“He observado esto en pacientes masculinos que están en el mundo de las citas y sienten la presión de elegir a alguien que perciben como ‘material de esposa‘ pero sin atracción sexual, en lugar de esperar a encontrar una pareja que encaje mejor tanto emocional como sexualmente”, me dijo Perri.

¿Puede la atracción sexual ser decisiva para una relación?

El buen sexo puede ayudar a proteger contra el malestar psicológico, incluyendo la ansiedad y la depresión, ayuda a las parejas a lograr una conexión más profunda y mejora la satisfacción de la relación.

“Si una relación es una comida, la parte sexual debería considerarse una parte integral de la misma, como la proteína, en lugar de una parte superficial como el postre”, dice Eva Dillon, terapeuta sexual de Nueva York.

“Según mi experiencia, es posible que las mujeres cultiven el deseo por su pareja con un esfuerzo considerable, pero si un hombre no siente deseo por su pareja al principio de la relación, nunca lo hará“, me dijo Dillon. ¿Por qué contar con que la atracción sexual llegue más tarde cuando se puede priorizar en una pareja y disfrutar de los beneficios desde el principio?

Lee también: Andrew Garfield reveló que se “privó” de tener sexo y comer para preparar su papel en “Silence”

Aun así, los niveles más bajos de atracción sexual no siempre son un problema para las parejas, dijo la sexóloga Dra. Yvonne Fulbright: “Para algunas personas, la falta de atracción sexual puede llevar a la infidelidad o al divorcio. Para otras, la falta de atracción sexual solo se convierte en un problema cuando se sintoniza con las expectativas sociales en torno al sexo y el deseo”.

En esa línea, la sexóloga destaca que “se presiona mucho a las parejas para que mantengan una vida sexual activa, y además candente. La gente tiene la sensación de que hay un tipo y una calidad de deseo que hay que alcanzar, y cualquier desinterés en ese sentido se considera un problema que hay que resolver“.

Algunos de mis colegas terapeutas advierten que no hay que poner demasiado énfasis en la importancia de la atracción sexual inmediata. “Tenemos la idea errónea de que debemos sentirnos físicamente atraídos por alguien cuando nos encontramos por primera vez o no hay potencial de relación. Eso no es cierto”, dice la doctora Rachel Needle, terapeuta sexual. “La atracción puede crecer a medida que se conoce a alguien y se experimenta una mayor cercanía y conexión”.

Lee también: ¿Sigues soltero? Estudio afirma que las personas sin parejas son igual de felices que los casados

Avivar el fuego

¿Qué hacer si la chispa entre tu pareja y tú se está apagando? ¿O si quieres subir la temperatura de una relación que no tenía nada al principio? Fulbright advierte que no hay que dar consejos generalizados. “Solo las parejas pueden averiguar la mejor manera de gestionar este reto en su relación”, dijo.

“La no monogamia puede funcionar para algunos, pero no para otros. Las parejas tienen que decidir hasta qué punto son honestas entre sí, hasta qué punto este asunto es un factor de ruptura para seguir juntos o no, y qué importancia debe darse a este asunto a la luz de otras cosas buenas que tienen a su favor”, añadió por correo electrónico.

No pienses que todo está perdido si estás en una relación duradera. Para algunas parejas, el deseo sexual puede crecer con el tiempo si se centran en él. “A menudo no es hasta los 30 años cuando nos sentimos lo suficientemente cómodos como para pedir lo que queremos en la cama”, dice Dillon.

Lee también: Estudio afirma que las mujeres prefieren dormir con sus mascotas que con sus parejas

Pero me niego a estar de acuerdo con quien opina que las parejas casadas dejarán de tener sexo de todos modos, así que para qué molestarse en priorizar la atracción sexual.

“Muchas parejas de 50 años pueden explorar y ampliar su sexualidad gracias a la madurez y a los nidos vacíos. Para las parejas de 60, 70 y más años que son capaces de ampliar su definición de sexo más allá del orgasmo y cocrear intimidad, el sexo puede seguir siendo vibrante y enriquecedor”, añadió Dillon a través del correo electrónico.

Y ten en cuenta que tu salud sexual es un indicador de tu salud general. Así que si realmente estás experimentando un inexplicable descenso del interés sexual, considera la posibilidad de hablar con tu médico. Tal vez tus niveles de testosterona hayan descendido realmente.

Sea cual sea el origen de tu falta de interés sexual, sé sincero con tu pareja. La honestidad, como se ve, puede ser excitante (eventualmente).