(CNN en Español) – El actor británico, Andrew Garfield, participó en el podcast de entretenimiento WTF with Marc Maron para promocionar la serie Under the Banner of Heaven, inspirada en un crimen real, en la que interpreta a un detective cuya fe se tambalea cuando debe investigar un brutal asesinato en su comunidad local mormona.

Además de hablar de la nueva miniserie, de los inicios de su carrera como actor y de la muerte de su madre, Garfield abordó cómo fue trabajar con Martin Scorsese en Silence, una película sobre dos jóvenes sacerdotes portugueses que emprenden una traicionera misión en Japón en el siglo XVII.

El actor de 39 años, también mencionó la actuación del método y señaló que había “conceptos erróneos” en torno a esta técnica.

El protagonista de Spider-Man contó que estudió el catolicismo con un sacerdote jesuita, hizo un retiro espiritual de 31 días y renunció “al sexo y a la comida” antes de rodar la película.

“Acabas en un espacio bastante profundo”, señaló Garfield. “Es un proceso de transformación”.

“Fui célibe durante seis meses (…) y ayuné mucho”, añadió. “Tuve algunas experiencias bastante salvajes y psicodélicas por privarme de sexo y comida durante ese periodo”.

Garfield añadió que se inspiró en la actuación del método mientras investigaba el papel. Y sostuvo que le “molestó la idea errónea” que existe en torno a la técnica.

“No se trata de ser un imbécil con todo el mundo en el set. En realidad, se trata de vivir con la verdad en circunstancias imaginadas, y ser muy amable con el equipo al mismo tiempo, y ser un ser humano normal. Y poder dejarlo cuando lo necesitas y permanecer en él cuando quieres permanecer en él”, comentó.

La actuación del método es una técnica que fundó el director ruso de teatro Konstantin Stanislavski en el siglo XX y que perfeccionó el legendario profesor de interpretación Lee Strasberg, según el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg.

Esta técnica alienta a los actores a utilizar su “yo físico, mental y emocional” para crear un personaje, basándose en sus propias experiencias vitales para el papel, añade el instituto.

Actores como Marlon Brando, Daniel Day-Lewis y Robert De Niro son conocidos por haber utilizado esta técnica de inmersión, que les permite a las estrellas permanecer en el personaje durante un proyecto.

Sin embargo, otros actores han expresado sus reservas sobre la actuación del método en el pasado, como Meryl Streep, quien dijo que “estaba muy deprimida” mientras utilizaba la técnica para interpretar a Miranda Priestly en El diablo viste a la moda.