HBO reveló un nuevo adelanto de House of the Dragon luego de un exitoso primer capítulo. En el clip se muestra un poco de lo que vendrá en los próximos episodios.

“De mi sangre vendrá ‘El príncipe que fue prometido’, y suya será ‘La canción de hielo y fuego’”, se oye decir a Rhaenyra Targaryen al inicio del video de dos minutos de duración.

El tráiler presenta escenas que no se habían mostrado en los adelantos anteriores. Además, ahonda un poco más en las tramas que se plantearon en el capítulo estreno.

Asimismo, comienza a vislumbrarse parte conflicto principal de esta precuela de Game of Thrones: la lucha por el Trono de Hierro y una inevitable guerra civil.

¿A qué hora y dónde ver la serie?

Tal como ocurrió con Game of Thrones, House of the Dragon se emitirá los domingos a las 21:00 horas a través de HBO. Para los que prefieran sintonizar a través de sus dispositivos o en streaming, los episodios también estarán disponibles en HBO Max.

La serie contará con 10 episodios en total, los que serán estrenados cada domingo. Según HBO, la producción se podrá disfrutar en formato 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos.