Este domingo se estrenó el primer capítulo de House of the Dragon, la serie spin off que ocurre 172 años antes de los hechos de Game of Thrones.

La historia de tintes fantásticos y medievales presenta nuevos personajes, como el rey Viserys Targaryen; el príncipe Daemon Targaryen; el consejero Otto Hightower y su hija, Alicent Hightower; y la princesa Rhaenyra Targaryen.

La “nueva khaleesi” es interpretada por la joven actriz Milly Alcock, quien hasta antes de la serie y debido a la pandemia del COVID-19, trabajaba lavando platos en un restaurante de Reino Unido.

“Esta es la primera toma que cambiará mi vida”, relató a Vogue respecto a su primer día en el set de grabación.

Lee también: “House of the Dragon”: Los memes y reacciones que dejó el esperado estreno de la precuela de “Game of Thrones”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amelia May Alcock (@millyalcock)

La interprete de 22 años, nacida en Sidney (Australia), debutó en televisión a los 14 años en Wonderland y luego protagonizó Upright y también Reckoning. Debido a su ritmo y exigencia laboral, Alcock decidió abandonar el colegio.

“La escuela simplemente no era para mí. No tuve grandes maestros hasta que descubrí que actuando era donde me sentía más segura. Así que fue la decisión correcta”, indicó al medio citado.

En 2018 fue galardonada como figura ascendente en la revisión.

Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria del coronavirus, decidió pasar el encierro con su madre en Londres y dedicarse a la fotografía. Fue en ese entonces cuando, trabajando en un restaurante, postuló -sin tener mayores conocimientos- para una nueva producción de HBO.

Tiempo después fue contactada y actualmente interpreta, quizás, el papel más importante de su carrera y uno de los más reconocidos de la saga.