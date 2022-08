Este domingo finalmente se estrenó en HBO y HBO Max el esperado primer capítulo de House of the Dragon, precuela de la serie Juego de Tronos.

La nueva producción cuenta la historia de la familia Targaryen, es decir, la casa de donde salió Daenerys, también conocida como madre de los dragones o Khaleesi.

La serie se basa en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin y está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones (GoT).

Las expectativas para este nuevo lanzamiento eran altas, especialmente tras la decepción que significó para muchos fanáticos y fanáticas la última temporada de GoT.

Sin embargo, el primer capítulo de House of the Dragon parece no haber defraudado y cientos de seguidores acudieron a las redes sociales para manifestar sus opiniones y compartir divertidos memes.

Yo: ya supere juego de tronos

Yo luego de 2 segundos de House of the dragon: pic.twitter.com/Bx5K6eIoJC — Sofía?🐉 (@Drawingskiess) August 22, 2022

yo: ya pasaron 3 años ya superé game of thrones house of the dragon: daenerys- yo: pic.twitter.com/B7wKuvwQzd — ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) August 22, 2022

Yo después de ver a a un Stark jurar lealtad a un Targaryen en The House of The Dragon. pic.twitter.com/A2elW56mBD — Michael Lara (@Michael_Laraa) August 22, 2022

Yo al escuchar la intro de GoT en House of The Dragons #HouseOfTheDragonHBO pic.twitter.com/tnjTnA6X4l — Jorge Escobar (@Jor_Escobar) August 22, 2022

por supuesto que el primer episodio de House of the Dragon tenía que ser un homenaje al último dragón aka Daenerys Stormborn pic.twitter.com/NdogMwWK5s — ℭ𝔯𝔞𝔤𝔥𝔞𝔰 𝔇𝔯𝔞𝔥𝔞𝔯 (@1gn4c1o_) August 22, 2022

Primer episodio de House of the Dragon y yo ya estoy así. pic.twitter.com/vhgW3dnqDb — Andrés Rijo (@AndrsRijo1) August 22, 2022

Definitivamente cuidaron hasta el más ínfimo de los detalles en House of the Dragon. Todo se ve increíble, una joya. pic.twitter.com/GVHMZ4NTMK — Oswel (@oswvasq) August 22, 2022

Yo en el 2019 toda enojada por el final tan horrible que le dieron a mi Daenerys Targaryen //// Yo ahora contando los minutos para ver House of The Dragon#HouseoftheDragon #HouseOfTheDragonHBO #LaCasadelDragon pic.twitter.com/axLEPE4tlW — Laura Geek⚯͛🌹🚀🔥🐉💙🏳️‍🌈🌻 (@laura_geek28) August 22, 2022

¿A qué hora y dónde se estrena?

Tal como ocurrió con Game of Thrones, House of the Dragon se emitirá los domingos a las 21:00 horas a través de HBO. Para los que prefieran sintonizar a través de sus dispositivos o en streaming, los episodios también estarán disponibles en HBO Max.

La serie contará con 10 episodios en total, los que serán estrenados cada domingo. Según HBO, la producción se podrá disfrutar en formato 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos.

Mira un adelanto de lo que sucederá en las próximas semanas: